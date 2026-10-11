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Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Gia Lai thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh, nhằm đẩy nhanh công tác xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Theo quyết định, Tổ nghiên cứu chuyên sâu gồm 17 thành viên, do Đại tá Phan Thanh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nội vụ. Thành viên tổ còn có đại diện các sở, ngành, hội, đoàn thể và cán bộ chuyên môn thuộc Bộ CHQS tỉnh.

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Việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hồng Phúc

Tổ nghiên cứu chuyên sâu có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện danh sách liệt sĩ; tổng hợp kết quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, tiếp nhận, nghiên cứu, đối chiếu các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do tổ chức, cá nhân cung cấp, đặc biệt là thông tin liên quan đến các mộ tập thể. Trên cơ sở đó, tổ chức xác minh, hội thảo, kết luận thông tin, làm căn cứ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh được giao hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định về xây dựng hồ sơ, rà soát và xác minh thông tin mộ liệt sĩ.

Việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm phục vụ triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

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