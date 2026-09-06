Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn

(GLO)- Ngày 6-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai).

Tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khu vực đồi Xuân Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến cách đây tròn 60 năm.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn (đứng hàng đầu) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác thắp hương tại bia tưởng niệm. Ảnh: Hoàng Vũ

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định trước đây) đã tìm kiếm, quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn. Đảng và Nhà nước đã tổ chức lễ đưa các hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân (nay là xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai).

Tuy vậy, theo thông tin do ngành chức năng thu thập, vẫn còn hài cốt liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn ngày 26-12-1966 chưa được tìm thấy. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh chỉ đạo tiếp tục khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại tại khu vực này.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn (bìa trái) nghe báo cáo về công tác thu thập di vật. Ảnh: Hoàng Vũ

Từ ngày 29-7-2026 đến nay, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng Ban Chính sách, Phòng Chính trị và Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phối hợp với lãnh đạo xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Sơn, đã thu thập, xác minh thông tin; đối chiếu bản đồ, tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng; khoanh vùng, xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đồng thời khảo sát thực địa bằng phương tiện cơ giới kết hợp thủ công.

Thăm nơi các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, thực hiện công tác khảo sát, tìm kiếm thật kỹ lưỡng, trách nhiệm. Khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, phải tổ chức khai quật, quy tập trang nghiêm, lập hồ sơ theo đúng quy định; thực hiện cất bốc, quy tập đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm lập đầy đủ hồ sơ, bản đồ và nhật ký.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tặng quà động viên Đội K52. Ảnh: Hoàng Vũ

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được tỉnh giao. Qua đó, góp phần thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.