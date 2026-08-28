Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

(GLO)- Chiều 28-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hanh (xã Hòa Hội).

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hanh. Ảnh: N.H

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hanh (xã Hòa Hội), Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện làm việc và động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ: Cát Hanh, Chánh - Tiến và Cát Sơn.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Cát Hanh, xã Hòa Hội. Ảnh: N.H

Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch đang thực hiện một nghĩa cử cao đẹp, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đồng đội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cát Hanh. Ảnh: N.H

Ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: Thời gian qua, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, song các lực lượng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả công tác lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho các lực lượng tham gia thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ: Cát Hanh, Chánh - Tiến và Cát Sơn. Ảnh: N.H

Chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hiện nay, nhiều liệt sĩ vẫn chưa về với đất mẹ, nhiều bà mẹ, người thân vẫn mong mỏi từng ngày để tìm được phần mộ của con, em mình.

Do đó, việc thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là mệnh lệnh công tác, mà là "mệnh lệnh từ trái tim" của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (đội mũ bên trái) căn dặn các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả, sớm hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: N.H

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các tổ công tác. Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Thái Đại Ngọc chúc các cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.