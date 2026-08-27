Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng Công an Gia Lai trong công tác chuẩn bị diễn tập.

Chiều 27-8, tại phường Hội Phú, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang tham gia tổng duyệt các nội dung diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự; bạo loạn, khủng bố và giải cứu con tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ sáu từ trái sang) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.

Tại khu vực tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương tiện và việc triển khai các phương án của Công an tỉnh. Các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương luyện tập, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu về nội dung, lực lượng và thời gian theo kế hoạch.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng Công an Gia Lai trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh, thực binh, diễn tập phương án tác chiến là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, xử lý các tình huống; qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tham gia tổng duyệt các nội dung diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kỷ luật, đoàn kết; thực hiện nghiêm các nội dung, kịch bản diễn tập; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình tổng duyệt và diễn tập chính thức.

Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu các lực lượng rà soát kỹ từng nội dung, kịp thời khắc phục những hạn chế, bổ sung phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.