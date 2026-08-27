Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO HÂN - ĐÌNH ĐỨC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng Công an Gia Lai trong công tác chuẩn bị diễn tập.

Chiều 27-8, tại phường Hội Phú, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đang tham gia tổng duyệt các nội dung diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự; bạo loạn, khủng bố và giải cứu con tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2026.

glo-bi-thu-tham-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ sáu từ trái sang) thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai.

Tại khu vực tổng duyệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng, phương tiện và việc triển khai các phương án của Công an tỉnh. Các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương luyện tập, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu về nội dung, lực lượng và thời gian theo kế hoạch.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Thái Đại Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng Công an Gia Lai trong công tác chuẩn bị diễn tập. Đồng chí nhấn mạnh, thực binh, diễn tập phương án tác chiến là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, xử lý các tình huống; qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi có tình huống xảy ra.

glo-bi-thu-tham-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai tham gia tổng duyệt các nội dung diễn tập.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, kỷ luật, đoàn kết; thực hiện nghiêm các nội dung, kịch bản diễn tập; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình tổng duyệt và diễn tập chính thức.

Đồng chí Thái Đại Ngọc cũng yêu cầu các lực lượng rà soát kỹ từng nội dung, kịp thời khắc phục những hạn chế, bổ sung phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính trị

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Chính trị

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

Chính trị

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

null