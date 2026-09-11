Từ học tập đến hành động cụ thể

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành”, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tại Gia Lai, tinh thần này đang được cụ thể hóa từ phương pháp làm việc của cán bộ, đảng viên đến những việc làm thiết thực ở cơ sở.

Nêu gương để dân đồng thuận

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Huỳnh Huyện, Chỉ thị số 07-CT/TW kế thừa và phát triển những nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời nhấn mạnh bước chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”.

Trọng tâm không chỉ là nhận thức, mà phải thể hiện qua phương pháp làm việc khoa học, trách nhiệm nêu gương, văn hóa phục vụ nhân dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định khi bước vào giai đoạn phát triển mới là tạo bước chuyển căn bản, đi vào chiều sâu và thực chất; loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, giáo điều, sáo rỗng.

Đồng thời, xác lập tư duy hành động mới từ “học điều đúng” phải chuyển thành “học cách làm đúng”; từ “noi gương” phải chuyển thành “vận dụng, phát triển sáng tạo” trong thực tiễn.

Một tuyến đường thể hiện sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân ở xã Ia Hiao. Ảnh: H.Q

Tại hội nghị quán triệt toàn quốc Chỉ thị số 07-CT/TW tổ chức ngày 3-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh yêu cầu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc hằng ngày, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Sau hợp nhất, Gia Lai có 135 xã, phường, dân số gần 3,6 triệu người, với 47 dân tộc cùng sinh sống. Quy mô mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải gần dân, sát việc, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 tăng 10,2-10,5%/năm. Để đạt mục tiêu, đội ngũ cán bộ phải đổi mới phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm, nêu gương bằng hành động và hiệu quả cụ thể.

Tại xã Ia Hiao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bùi Hữu Tâm cho rằng, nếu cán bộ xa dân, chỉ ngồi trong phòng máy lạnh nghe báo cáo thì khó có thể đưa ra quyết định sát thực tế. Vì vậy, cán bộ phải xuống cơ sở, trực tiếp nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm giải pháp phù hợp.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khoảng 450 hộ dân xã Ia Hiao đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc mở rộng 30 tuyến đường tại 11 thôn, buôn, dài hơn 12,4 km.

﻿- Trong ảnh: Thi công một tuyến kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Ia Hiao. Ảnh: H.Q

Một con đường ở thôn Sô Ma Lơng A là minh chứng rõ cho cách làm ấy của xã Ia Hiao. Từ một tuyến đường đất nhỏ, lầy lội, tuyến đường được mở rộng, cứng hóa nhờ sự đồng thuận của người dân.

Khi địa phương vận động mở rộng đường, ông Siu Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao, dù gia đình có nhà và phần đất nằm ngay mặt đường, vẫn tự nguyện hiến đất.

“Muốn vận động được nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải làm trước. Khi mình nêu gương hiến đất, giải phóng mặt bằng thì vận động người dân mới thuyết phục” - ông Hiếu chia sẻ.

Từ sự gương mẫu đi đầu của những đảng viên như ông Siu Hiếu, khoảng 450 hộ dân ở Ia Hiao đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng 30 tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội bộ với tổng chiều dài hơn 12,4 km. Từ đầu năm 2026, xã đã đầu tư khoảng 3,6 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi.

Sức dân từ những việc làm cụ thể

Ở ven biển xã Đề Gi, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, quê hương được thể hiện qua những chuyến vươn khơi, chấp hành quy định khai thác thủy sản.

Ngư dân Huỳnh Minh Kiểm (thôn An Quang Đông), chủ 2 tàu cá công suất 410 CV và 500 CV, thường xuyên vươn khơi đến Hoàng Sa, Trường Sa. Trước mỗi chuyến biển, ông kiểm tra, thay mới cờ Tổ quốc khi cần thiết. Với ông, lá cờ là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền. “Biển là nhà, giữ biển cũng chính là bảo vệ ngôi nhà của mình” - ông Kiểm nói.

Cán bộ thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. Ảnh: N.H

Gia đình ông tạo việc làm ổn định cho khoảng 35 lao động địa phương, thu nhập hơn 100 triệu đồng/người/năm. Trong quá trình đánh bắt, ông chấp hành các quy định và hỗ trợ những tàu cá khác khi gặp khó khăn trên biển.

Chủ tịch UBND xã Đề Gi Võ Văn Tài cho biết: Địa phương hiện có 595 tàu cá, tổng công suất 178.699 CV, trong đó 200 tàu có công suất từ 90 CV trở lên.

Ngư dân ngày càng có ý thức đoàn kết, bám biển, phát triển nghề cá bền vững. Quan trọng hơn, mỗi con tàu ngày đêm vươn khơi chính là một “cột mốc chủ quyền” góp phần bảo vệ biển, đảo quê hương.

Thi công cầu vượt sông Côn thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn xã Bình An. Ảnh: N.H

Từ 1 tuyến đường được mở rộng bằng sự đồng thuận của người dân đến những chuyến tàu vươn khơi chấp hành quy định, những câu chuyện ở cơ sở cho thấy tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Khi cán bộ gần dân, sát việc, nêu gương bằng hành động; khi người dân cùng chung sức giải quyết những vấn đề của cộng đồng, việc học tập và thực hành theo Bác không còn là khẩu hiệu mà trở thành động lực tạo nên những chuyển biến cụ thể trong đời sống.