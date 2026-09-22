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Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục điều chỉnh lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian tổ chức Cuộc thi được lùi lại để bổ sung nội dung và bảo đảm chất lượng, thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

Ngày 21-9, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 657-CV/BTGTW về việc thay đổi lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các nghị quyết của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo.

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Theo Công văn, nhằm bảo đảm chất lượng cuộc thi, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung một số nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Vì vậy, thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được điều chỉnh lùi lại.

Trước đó, theo Kế hoạch số 17-KH/BTGTW ngày 22-8-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi nhằm góp phần đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo lịch ban đầu, cuộc thi dự kiến bắt đầu diễn ra từ ngày 14 đến 25-9-2026. Sau đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 568-CV/BTGTW ngày 14-9-2026, điều chỉnh thời gian tổ chức sang từ ngày 21-9 đến 2-10-2026.

Theo thể lệ và thông tin triển khai trước đó, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Mỗi tuần có 1 bộ đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượt người dự thi; mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và người dự thi lựa chọn một đáp án.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý (nhóm 3) theo Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10-5-2024 của Ban Chấp hành Trung ương; đảng viên đang sinh hoạt trong nước và ngoài nước; sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Để tham gia, người dự thi truy cập Hệ thống thông tin Tuyên giáo, vào chuyên mục “Tiện ích”, chọn “Học tập số của Ban Tuyên giáo Trung ương” để đăng ký và thực hiện bài thi. Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một tài khoản và phải kê khai đầy đủ các trường thông tin bắt buộc theo quy định.

Việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi nhằm bảo đảm nội dung được cập nhật đầy đủ, phù hợp với các nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và các đối tượng tham gia.

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