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Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

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(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần; trong đó, tuần 1 từ 8 giờ ngày 14-9 đến 23 giờ ngày 18-9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21-9 đến 23 giờ ngày 25-9.

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý (nhóm 3) của Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10-5-2024 của Ban Chấp hành Trung ương; đảng viên đang sinh hoạt trong và ngoài nước; sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

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Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Mỗi tuần có 1 bộ đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượt người dự thi. Mỗi câu hỏi thi có 4 đáp án, người dự thi chọn 1 đáp án và phải làm đủ cả 11 câu hỏi thi.

Người dự thi truy cập Hệ thống thông tin Tuyên giáo, vào chuyên mục “Tiện ích”, chọn “Học tập số của Ban Tuyên giáo Trung ương” để đăng ký và tham gia. Mỗi cá nhân dự thi chỉ được đăng ký 1 tài khoản và phải đăng nhập tất cả các “trường” bắt buộc theo quy định.

Ban Tổ chức lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên dự thi phải tham gia đủ 2 tuần thi và được thi tối đa 3 lần/tuần thi. Kết quả cuộc thi cũng là 1 trong những căn cứ để các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đánh giá thi đua cuối năm.

Mỗi đợt thi có các giải cá nhân gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải tập thể có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Giải thưởng được xét lần lượt theo các tiêu chí: trả lời đúng tất cả câu hỏi trắc nghiệm; dự đoán chính xác hoặc gần chính xác nhất số lượt người dự thi; thời gian hoàn thành các câu hỏi dự thi sớm nhất.

Cuộc thi nhằm đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; góp phần đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

>>> Xem thể lệ cuộc thi: Tại đây.

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