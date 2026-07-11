Các đơn vị quân đội tăng cường kết nghĩa với địa phương, nhà trường

(GLO)- Ngày 10 và 11-7, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai gồm Trường Quân sự Quân đoàn 34, Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573 đã tổ chức kết nghĩa, ký kết giao ước phối hợp với các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Trường Quân sự Quân đoàn 34 ký giao ước kết nghĩa với xã Hòa Hội. Ảnh: Công Danh

Theo đó, Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã tổ chức kết nghĩa với xã Hòa Hội. Theo nội dung ký kết, 2 đơn vị sẽ phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức các hoạt động dân vận, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hai bên cũng phối hợp phòng - chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Lữ đoàn 572 tổ chức kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân. Trong giai đoạn 2026-2030, 2 đơn vị sẽ phối hợp giáo dục truyền thống, tổ chức sinh hoạt chính trị, hoạt động ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm môi trường quân đội; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền tuyển sinh quân sự và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Lữ đoàn 572 sẽ phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho học sinh. Ảnh: Hồ Thắng

2 đơn vị đồng thời triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; huy động các nguồn lực hợp pháp hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Trong khi đó, Lữ đoàn 573 đã ký giao ước kết nghĩa với phường An Nhơn Nam và xã Tuy Phước Bắc. Các bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, triển khai các công trình, phần việc thiết thực phục vụ đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn.

Lữ đoàn 573 phối hợp với phường An Nhơn Nam và xã Tuy Phước Bắc tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn. Ảnh: Astrea Trương

Hoạt động kết nghĩa góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền, nhà trường và nhân dân địa phương; tạo sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân vận và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.