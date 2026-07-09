Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Lữ đoàn 572 bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
HUỲNH VŨ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-7, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) phối hợp với xã An Hòa và xã An Lão (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

lu-doan-572-ban-giao-nha-o-cho-gia-dinh-chinh-sach.jpg
Lữ đoàn 572 tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hải (thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa) nhân dịp nhà mới hoàn thành. Ảnh: Huỳnh Vũ

Trong đợt này, Lữ đoàn 572 đã hoàn thành và bàn giao 2 căn nhà xây mới cho ông Phạm Văn Linh (thôn Long Hà, xã An Hòa) và bà Nguyễn Thị Hải (thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa); đồng thời sửa chữa, bàn giao 1 căn nhà cho ông Đinh Văn Đoài (thôn Gò Đồn, xã An Lão).

Các công trình được thi công bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

z8021965860642-fa7ad377082629ba38632c44a73e004e.jpg
Lãnh đạo xã An Hòa khen thưởng các lực lượng của Lữ đoàn 572 tham gia hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: Huỳnh Vũ

Đến nay, Lữ đoàn 572 đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 4/6 căn nhà cho các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Việc tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách là hoạt động thiết thực của Lữ đoàn 572, góp phần chăm lo đời sống người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

Xã hội

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

Lan tỏa sức mạnh nhân ái từ cơ sở

Từ thiện

(GLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người lao động và nhân dân tại Lào

Từ thiện

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-6), Công ty Hợp tác kinh tế 385 phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người lao động, nhân dân bản Kạ Xổm (cụm bản Hạ Lang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).

null