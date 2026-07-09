Lữ đoàn 572 bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 8-7, Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) phối hợp với xã An Hòa và xã An Lão (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Lữ đoàn 572 tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hải (thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa) nhân dịp nhà mới hoàn thành. Ảnh: Huỳnh Vũ

Trong đợt này, Lữ đoàn 572 đã hoàn thành và bàn giao 2 căn nhà xây mới cho ông Phạm Văn Linh (thôn Long Hà, xã An Hòa) và bà Nguyễn Thị Hải (thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa); đồng thời sửa chữa, bàn giao 1 căn nhà cho ông Đinh Văn Đoài (thôn Gò Đồn, xã An Lão).

Các công trình được thi công bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Lãnh đạo xã An Hòa khen thưởng các lực lượng của Lữ đoàn 572 tham gia hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: Huỳnh Vũ

Đến nay, Lữ đoàn 572 đã hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa 4/6 căn nhà cho các gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Việc tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách là hoạt động thiết thực của Lữ đoàn 572, góp phần chăm lo đời sống người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thắt chặt tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.