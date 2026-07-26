Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn trao giải cuộc thi “Nhà Hùng biện nhí” 2026

(GLO)- Tối 25-7, tại siêu thị Co.opmart Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh “Nhà Hùng biện nhí” năm 2026 với sự tham gia của 10 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ vòng sơ loại (40 thí sinh), cùng đông đảo phụ huynh, học sinh đến cổ vũ.

Cuộc thi do siêu thị Co.opmart Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm Anh ngữ VUS Quy Nhơn tổ chức, nhằm tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, phát triển khả năng hùng biện, tư duy phản biện và sự tự tin trước đám đông.

Tại vòng chung kết, 10 thí sinh thuộc hai bảng Tiểu học và THCS lần lượt trình bày các chủ đề đã bốc thăm trong thời gian tối đa 7 phút, sau đó trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo bằng tiếng Anh. Nhiều phần thi được đánh giá cao nhờ khả năng phát âm chuẩn, tư duy logic, phong cách trình bày tự tin và kỹ năng giao tiếp linh hoạt.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh “Nhà Hùng biện nhí” năm 2026. Ảnh: Hải Yến

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho hai bảng thi. Các giải thưởng gồm học bổng 50% khoá học và voucher giảm giá khóa học tiếng Anh do Trung tâm Anh ngữ VUS Quy Nhơn tài trợ, cùng phiếu mua hàng Co.opmart dành cho các thí sinh đạt thành tích cao. Ngoài ra, tất cả thí sinh tham gia đều nhận quà lưu niệm và giấy chứng nhận.

Thông qua cuộc thi, siêu thị Co.opmart Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các hoạt động giáo dục, góp phần tạo môi trường học tập, giao lưu bổ ích, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin hội nhập và phát triển kỹ năng ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập.