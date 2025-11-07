Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn bố trí nơi sạc pin miễn phí cho người dân

Ông Nguyễn Văn Minh-Tổ trưởng tổ marketing của Siêu thị-cho biết: “Để đảm bảo nguồn cung, siêu thị đã chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, trứng, rau củ, nước uống… Đồng thời, tăng cường nhân viên hỗ trợ khách hàng, đặc biệt tại các quầy thực phẩm tươi sống để đáp ứng nhanh lượng khách tập trung trong buổi sáng”.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, siêu thị còn bố trí khu vực sạc pin miễn phí phục vụ người dân trong điều kiện nhiều khu vực vẫn chưa được cấp điện trở lại. Hệ thống quạt và nước uống cũng được chuẩn bị để tạo sự thoải mái cho khách hàng trong lúc chờ đợi.
Việc mở cửa trở lại của Siêu thị Co.opmart góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa và hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt sau bão, thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng trong thời điểm khó khăn.