Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn bố trí nơi sạc pin miễn phí cho người dân

(GLO)-Sáng 7-11, Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn đã hoạt động trở lại sau khi bão số 13 (Kalmaegi) suy yếu và thời tiết dần ổn định. Siêu thị cũng bố trí nơi sạc pin miễn phí cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Minh-Tổ trưởng tổ marketing của Siêu thị-cho biết: “Để đảm bảo nguồn cung, siêu thị đã chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì gói, trứng, rau củ, nước uống… Đồng thời, tăng cường nhân viên hỗ trợ khách hàng, đặc biệt tại các quầy thực phẩm tươi sống để đáp ứng nhanh lượng khách tập trung trong buổi sáng”.

Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn đã hoạt động trở lại sáng 7-11. Ảnh Hải Yến

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, siêu thị còn bố trí khu vực sạc pin miễn phí phục vụ người dân trong điều kiện nhiều khu vực vẫn chưa được cấp điện trở lại. Hệ thống quạt và nước uống cũng được chuẩn bị để tạo sự thoải mái cho khách hàng trong lúc chờ đợi.

Người dân được sạc điện thoại miễn phí. Ảnh: Hải Yến

Việc mở cửa trở lại của Siêu thị Co.opmart góp phần đảm bảo cung ứng hàng hóa và hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt sau bão, thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng trong thời điểm khó khăn.