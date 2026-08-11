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Gia Lai: Bàn giao 6 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ khó khăn

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Ngày 10-8, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng tiến hành bàn giao 6 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong số này có 4 căn nhà được xây mới với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/căn; 2 căn nhà tại phường Quy Nhơn được sửa chữa, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/căn.

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Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho bà Lê Thị Lý ( phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Dũng Nhân

Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở trong đợt này là 300 triệu đồng, do Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai vận động Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng tài trợ.

Các trường hợp được hỗ trợ gồm: bà Nguyễn Thị Bé và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (phường Quy Nhơn); bà Nguyễn Thị Khá (phường Quy Nhơn Nam); bà Lê Thị Lý (phường Quy Nhơn Bắc); bà Lang Thị Thu Hiền (xã Tuy Phước Đông) và bà Nguyễn Thị Bích Liên (xã Nhơn Châu).

Đây đều là những phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong khi đó, 6 căn nhà đều đã xuống cấp, hư hỏng do ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025, không bảo đảm an toàn.

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