Gia Lai: Trao 350 suất quà cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Hội Người mù tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm vừa trao tặng 350 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, sáng 13-6, Hội Người mù tỉnh cùng với nhóm thiện nguyện Từ Bi đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hội Người mù tỉnh Gia Lai cùng đoàn từ thiện Chợ Lớn TP. Hồ Chí Minh trao quà cho các gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Đông Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Trước đó, ngày 12-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Người mù tỉnh cùng với đoàn từ thiện Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) đã trao tặng 200 suất quà cho các gia đình người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường phía Đông tỉnh Gia Lai. Mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng.

Ngoài ra, Hội Người mù tỉnh còn kết nối với các nhà hảo tâm trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các gia đình người khiếm thị nghèo. Mỗi suất quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm 100 nghìn đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 300 nghìn đồng.