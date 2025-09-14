Danh mục
Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Những “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị

KHÁNH HUÂN
(GLO)- Suốt 15 năm qua, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) đã trở thành “bác sĩ tâm hồn” của trẻ khiếm thị Gia Lai, giúp nhiều em vượt qua mặc cảm, trưởng thành, tự tin lập nghiệp và để lại những câu chuyện đẹp về nghị lực, tình người.

Đầu năm học 2025 - 2026, em Nguyễn Lê Anh Nghĩa (SN 2016, ở phường An Phú) đã chính thức nhập học lớp 4 tại Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng - Chi nhánh Đà Lạt (cơ sở dành cho trẻ ở lứa tuổi tiểu học). Sự kết nối của Hội Người mù tỉnh Gia Lai với Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng là một “cơ duyên”, giúp Nghĩa tìm được môi trường học tập phù hợp, mở ra niềm vui và hy vọng cho gia đình em.

Hằng năm, các xơ của Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho nhiều trẻ khiếm thị đa tật của tỉnh. Ảnh: K.H
Ảnh: K.H

Cũng như Nghĩa, 15 năm qua, đã có 44 trẻ em khiếm thị của tỉnh Gia Lai lần lượt được các nữ tu đón vào Trung tâm để nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Những câu chuyện trưởng thành từ mái ấm Nhật Hồng là minh chứng sống động nhất.

Em Phan Thanh Nhi (SN 2002, ở xã Tuy Phước) bị ung thư võng mạc từ nhỏ, mất một mắt, mắt còn lại phải xạ trị để giữ thị lực. Nhờ sự giới thiệu của Hội Người mù tỉnh, Nhi vào Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng học tập và được trang bị nhiều kỹ năng sống. Năm 2024, Nhi tốt nghiệp cử nhân Giáo dục đặc biệt Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Hiện tại, Nhi là giáo viên của một trung tâm dạy trẻ tự kỷ.

Tương tự, em Võ Dương Gia Hân (SN 2008, ở xã Vĩnh Thịnh) được các xơ chăm sóc từ lúc 6 tuổi đến giờ. Bà Võ Thị Kim Hồng, bà ngoại của Gia Hân, cho biết Hân giờ hoạt bát và lanh lẹ lắm, thường liên lạc kể về các xơ, về lớp học. Dưới sự dìu dắt của các xơ, Hân luôn đạt nhiều thành tích cao trong học tập.

Hay như trường hợp của Đào Văn Thơm (SN 1996, ở xã Canh Vinh) vừa xuất sắc giành giải vàng tại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng piano Việt Nam 2025 - Vietnam’s Piano got talent mùa 2. Thơm cũng lớn lên ở Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng, được các xơ nuôi dưỡng, dạy đàn dạy hát và động viên, khích lệ Thơm mạnh dạn theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Theo bà Mai Thị Bích Thu, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, trẻ khiếm thị trực thuộc Hội có 3 dạng: Trẻ vừa mù vừa mắc một số dạng tật khác không thể đến trường, trẻ có thể học tại trường chuyên biệt và trẻ thấy mờ mờ có khả năng học hòa nhập với trẻ sáng mắt. Tính đến nay, đã có 44 em được Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng đón nhận. Những năm đầu phối hợp với Hội, Trung tâm mời các cháu ở độ tuổi mầm non cùng phụ huynh và cán bộ Hội vào trụ sở chính ở TP Hồ Chí Minh tham gia lớp can thiệp sớm trong 2 tuần, tài trợ toàn bộ chi phí.

Kết thúc lớp học, nhiều phụ huynh đã nắm được kỹ năng chăm sóc, dạy trẻ mầm non một số kỹ năng tự phục vụ, để khi con 6 tuổi vào Trung tâm, cả trẻ và gia đình đều yên tâm hơn.

Bên cạnh việc hỗ trợ trẻ có khả năng đến trường, Trung tâm còn quan tâm đến trẻ đa tật không thể học tập. Theo bà Thu, Trung tâm đã tài trợ Hội mở lớp hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ đa tật tại nhà cho phụ huynh và cán bộ Hội.

Hai năm qua, Trung tâm triển khai dự án hỗ trợ 23 trẻ mù đa tật với mức 250 nghìn đồng/tháng/trẻ; hằng năm, các xơ trực tiếp đến thăm và trao tiền hỗ trợ. Năm 2025, Trung tâm còn dành 2,2 triệu đồng/năm cho 12 trẻ mù học hòa nhập tại địa phương.

“Sau 15 năm đồng hành, các xơ thật sự là người mẹ thứ hai, người thầy, là “bác sĩ” chữa lành mặc cảm, giúp trẻ khiếm thị tự tin bước vào đời, có nghề nghiệp, hạnh phúc riêng. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục kết nối để Trung tâm hỗ trợ thêm nhiều trẻ em khiếm thị của tỉnh”, bà Thu cho biết.

