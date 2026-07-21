Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khám miễn phí cho trẻ em có dị tật bẩm sinh

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình khám miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc các dị tật bẩm sinh vùng răng hàm mặt, tai mũi họng trên địa bàn tỉnh vào ngày 8-8.

Theo đó, đối tượng của chương trình là trẻ em dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn mắc các dị tật bẩm sinh như sứt môi, hở hàm ếch, dị tật, khiếm khuyết tai và các dị tật bẩm sinh khác thuộc chuyên ngành răng hàm mặt, tai mũi họng.

Đối tượng tham gia là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc các dị tật bẩm sinh như sứt môi, hở hàm ếch, dị tật, khiếm khuyết tai và các dị tật bẩm sinh khác thuộc chuyên ngành răng hàm mặt, tai mũi họng Ảnh: Thảo Khuy

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc, đánh giá tình trạng bệnh; tư vấn cho gia đình về hướng điều trị và chăm sóc sau điều trị; chỉ định điều trị theo chuyên môn đối với các trường hợp phù hợp; lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật để xây dựng kế hoạch hỗ trợ điều trị trong thời gian tới. Đồng thời, phụ huynh cũng sẽ được tư vấn các chế độ, chính sách liên quan đến khám, chữa bệnh.

Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 đến 17 giờ thứ Bảy ngày 8-8 tại tầng 1, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (số 106 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).