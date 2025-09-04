Danh mục
Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho người dân Gia Lai vào ngày 12-9 và 13-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em và bệnh tim mắc phải ở người lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai vào ngày 12-9 và 13-9 tại 2 điểm khám tập trung.

Cụ thể, ngày 12-9, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ khám sàng lọc cho người dân các địa phương: Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Nhơn, Phù Cát và Quy Nhơn (cũ); tại Bệnh viện Bình Định (phường Quy Nhơn).

Ngày 13-9, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ khám sàng lọc cho người dân các địa phương: An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ và Hoài Nhơn (cũ); tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn).

Thời gian khám buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Người dân ở địa bàn khác trong tỉnh nếu có nhu cầu vẫn được tiếp nhận khám.

img-8401.jpg
Người dân được các bác sĩ khám sàng lọc miễn phí bệnh tim tại Bệnh viện Bình Định, năm 2024. Ảnh: ĐVCC

Qua sàng lọc, nếu có chỉ định và bệnh nhân có nguyện vọng phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế sẽ được tư vấn, hỗ trợ phẫu thuật sớm. Đặc biệt, bệnh nhân dưới 18 tuổi, có giấy chuyển viện sẽ được miễn phí 100% chi phí mổ sau khi trừ khoản chi trả từ bảo hiểm y tế.

img-8403.jpg
Việc khám sàng lọc bệnh tim từ sớm giúp người dân phát hiện sớm, kịp thời điều trị bệnh. Ảnh: ĐVCC

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai (trước đây là Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định) - đơn vị nhiều năm phối hợp thực hiện hoạt động này, cho biết: Đây là chương trình được triển khai từ năm 2017, giúp người dân phát hiện sớm bệnh tim, kịp thời điều trị, góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh tim mạch trên địa bàn.

