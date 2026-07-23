Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Tổ chức SAP-VN viện trợ 4,935 tỷ đồng khám bệnh, tặng quà cho người dân, học sinh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 20 đến 24-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức SAP-VN tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bệnh nhân, trao học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Vân Canh, Canh Vinh.

1784613964185-2061002465707332283-7627357057640080632-095f9effe4ed4205f23389687c5c6fcf.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức SAP-VN tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân 2 xã Vân Canh, Canh Vinh. Ảnh: Quỳnh Ngân

Tại chương trình các bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Vân Canh, Trung tâm Y tế Canh Vinh và Phòng khám Đa khoa Hòa Đức sẽ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đến người dân. Ngoài ra, ban tổ chức tặng quà cho 3.200 người dân ở 2 xã Vân Canh, Canh Vinh (trong đó, quà cho người lớn là nhu yếu phẩm; trẻ em là cặp, bút).

Đồng thời, Ban tổ chức chương trình sẽ trao 250 suất quà cho bệnh nhân tại Làng Phong Quy Hòa và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh.

1784613964661-2061002465707332283-7627357057640080632-5e85059203c797d41e3909ff96bb9f3e.jpg
Tổ chức SAP-VN cũng đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 100 chiếc xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quỳnh Ngân

Dịp này, Tổ chức SAP-VN cũng đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 100 chiếc xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Vân Canh, Canh Vinh. Tổng chi phí chương trình là 4,935 tỷ đồng do Tổ chức SAP-VN viện trợ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

Xã hội

(GLO)- Ngày 17-7, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác ái Pleiku đã trao tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) và nhà hảo tâm đến 2 bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nặng trên địa bàn tỉnh.

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

Đời sống

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Đời sống

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

Đời sống

(GLO)- Sáng 15-7, đoàn công tác Lữ đoàn 162 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hoài Nhơn Bắc bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 9-7 tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Đời sống

(GLO)- Ngày 13-7, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

null