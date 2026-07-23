Tổ chức SAP-VN viện trợ 4,935 tỷ đồng khám bệnh, tặng quà cho người dân, học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 20 đến 24-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức SAP-VN tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bệnh nhân, trao học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Vân Canh, Canh Vinh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức SAP-VN tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân 2 xã Vân Canh, Canh Vinh. Ảnh: Quỳnh Ngân

Tại chương trình các bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Vân Canh, Trung tâm Y tế Canh Vinh và Phòng khám Đa khoa Hòa Đức sẽ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đến người dân. Ngoài ra, ban tổ chức tặng quà cho 3.200 người dân ở 2 xã Vân Canh, Canh Vinh (trong đó, quà cho người lớn là nhu yếu phẩm; trẻ em là cặp, bút).

Đồng thời, Ban tổ chức chương trình sẽ trao 250 suất quà cho bệnh nhân tại Làng Phong Quy Hòa và tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh.

Tổ chức SAP-VN cũng đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 100 chiếc xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quỳnh Ngân

Dịp này, Tổ chức SAP-VN cũng đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) và 100 chiếc xe đạp đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Vân Canh, Canh Vinh. Tổng chi phí chương trình là 4,935 tỷ đồng do Tổ chức SAP-VN viện trợ.