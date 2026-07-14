Gia Lai: 150 triệu đồng hỗ trợ 7 bệnh nhân nghèo

(GLO)- Sáng 14-7, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao tặng 150 triệu đồng cho 7 bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh.

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Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao tặng 150 triệu đồng cho 7 bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Cụ thể, 7 bệnh nhân nghèo được nhận tiền hỗ trợ gồm: Nguyễn Thị Thắm (thôn Châu Khê, xã Mang Yang); Nguyễn Văn Nghĩa (khu vực 9, phường Quy Nhơn Bắc); Phạm Thị Liên (thôn Quảng Tín, xã Tuy Phước); Bùi Thị Thanh Sáo (thôn Công Chánh, xã Tuy Phước); Trương Vịnh Long Vũ (thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc); Trương Thị Hằng (khu vực 4, phường Quy Nhơn Bắc) và Trần Văn Cần (thôn Trung Thuận, xã Phù Mỹ).

Mỗi trường hợp được hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng, tùy hoàn cảnh và tình trạng bệnh tật. Riêng trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Thắm được nhà tài trợ hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/tháng cho đến khi điều trị khỏi bệnh.

Nguồn kinh phí trên do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ, thông qua sự kêu gọi của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước.