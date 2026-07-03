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Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai: Hơn 71,3 tỷ đồng cho các chương trình nhân đạo

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 3-7, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, tổng trị giá các chương trình nhân đạo của Hội trong 6 tháng đạt hơn 71,3 tỷ đồng.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Hường

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng qua, Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hơn 8.900 lượt bệnh nhân; trao tặng hơn 1.100 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, khó khăn trong tỉnh; hỗ trợ mổ tim thành công cho 13 bệnh nhân nhi.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ gạo, tiền quà hàng tháng cho hơn 600 người già neo đơn, 164 con em bệnh nhân nghèo khó khăn; thực hiện 45 chuyến thiện nguyện "Tiếp sức đến trường" cho gần 2.300 học sinh; thăm, tặng quà cho hơn 78.700 đồng bào nghèo, khó khăn trong tỉnh.

Cùng với đó, xây dựng thêm 1 bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn; nấu cấp phát hơn 462.000 suất ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo; trao hơn 15.000 suất quà Xuân yêu thương cho bệnh nhân nghèo.

Ngoài ra, Hội còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực như: khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo, khó khăn; tặng quà Tết thiếu nhi; sửa chữa nhà tình thương; hỗ trợ sinh kế cho bệnh nhân nghèo, khó khăn trong tỉnh.

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Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai đăng ký tài trợ chương trình mổ mắt từ thiện của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh với số tiền 150 triệu đồng. Ảnh: Kim Hường

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội tiếp tục mở rộng mạng lưới tổ chức thiện nguyện phía Tây tỉnh, chuẩn bị mọi mặt để triển khai thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2026-2031); vận động nguồn lực hỗ trợ kinh phí khám và chữa bệnh cho bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, phối hợp duy trì chương trình khám sàng lọc tim và phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em và người lớn; triển khai hiệu quả hơn chương trình "Hạt gạo tình thương" và "Đồng tiền nhân ái"; thành lập "Bếp ăn tình thương" tại Bệnh viện Nhi Sản Gia Lai; vận động kinh phí thăm tặng quà cho đồng bào nghèo, bị bệnh tật khó khăn ở các vùng miền khó khăn trong tỉnh; triển khai chương trình Xuân yêu thương năm Đinh Mùi 2027 cho bệnh nhân nghèo...

Dịp này, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai đã đăng ký tài trợ chương trình mổ mắt từ thiện của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh với số tiền 150 triệu đồng.

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