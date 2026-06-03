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Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trao quà cho người nghèo ở xã Ia Băng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 3-6, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Học viện LPBank HAGL đã phối hợp cùng UBND xã Ia Băng tổ chức chương trình thiện nguyện, tặng quà cho hơn 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Theo đó, toàn bộ cầu thủ của đội bóng HAGL đang thi đấu tại V.League 2025-2026 cùng các học viên của học viện LPBank HAGL đã đến thăm, giao lưu cùng bà con tại xã Ia Băng.

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Các cầu thủ HAGL đã trao hơn 200 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Băng. Ảnh: Hoàng Tùng

Dịp này, đoàn đã trao hơn 200 suất quà gồm tiền mặt, gạo, mì tôm… với trị giá khoảng 75 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại chương trình thiện nguyện, Giám đốc kỹ thuật Câu lạc bộ HAGL, Giám đốc Học viện LPBank HAGL Vũ Tiến Thành cho hay: Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng được tổ chức thường xuyên, giúp các cầu thủ có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, hỗ trợ các gia đình còn nhiều khó khăn.

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Các hoạt động thiện nguyện được HAGL thường xuyên tổ chức giúp các cầu thủ hướng về cộng đồng. Ảnh: Hoàng Tùng

Được biết, HAGL đã trụ hạng sớm 1 vòng đấu sau chiến thắng 3-1 trước Hà Nội ở vòng 25 V.League 2025-2026. Ngày 4-6, đội bóng sẽ di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mùa giải với Becamex TP. Hồ Chí Minh vào cuối tuần.

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