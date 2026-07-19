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“Hành trình Đỏ” Gia Lai: Kết nối, lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Trong 2 ngày 17 và 18-7, Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XIII diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện với lễ tôn vinh các điển hình và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Gia Lai”.

Nhân lên những điều tử tế

Chiều 17-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tổ chức lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIII năm 2026.

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PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Ban tổ chức Hành Trình Đỏ Trung ương năm 2026 (trái) tặng biểu trưng của Chương trình Hành trình Đỏ và cờ lưu niệm cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai . Ảnh: D.L

Đây là năm thứ 13 tỉnh Gia Lai hưởng ứng chương trình, cùng 32 tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục lan tỏa thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh.

Trong không khí trang trọng, các tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện lần lượt được xướng tên và tôn vinh.

Là tập thể duy nhất được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2023-2025, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku) đã xây dựng phong trào hiến máu trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị. Giai đoạn 2023-2025, đơn vị vận động được 49 đơn vị máu, đạt 144,1% chỉ tiêu được giao, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước.

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Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thường xuyên tham gia hiến máu. Ảnh: ĐVCC

Cô Bùi Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - chia sẻ: “Để đạt kết quả trên, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giáo viên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức các đợt hiến máu tập trung. Được tuyên dương là sự động viên to lớn để tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác hiến máu tình nguyện”.

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Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tại lễ khai mạc. Ảnh: D.L

Với gia đình anh Lê Ngọc Thường (xã Đề Gi), hiến máu đã trở thành truyền thống. 44 lần hiến máu tình nguyện giúp gia đình anh được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen và Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tặng phù hiệu.

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Vợ chồng anh Lê Ngọc Thường thường đồng hành trong những lần hiến máu. Ảnh: NVCC

“Khi một thành viên trong gia đình hiến máu, những người còn lại sẽ được tiếp cận thông tin một cách gần gũi và thực tế nhất. Hơn nữa, một cá nhân có thể vận động được một số người; nhưng một gia đình cùng tham gia sẽ tạo ra hình ảnh trực quan, có sức thuyết phục cao hơn nhiều” - anh Thường cho biết.

Nghĩa cử hiến máu cứu người còn được “nối dài” bởi những cá nhân nhiều năm âm thầm cống hiến. Hơn 30 năm kể từ lần đầu hiến máu vào năm 1993, ông Lê Đức Lâu (phường Thống Nhất) đã có 56 lần hiến máu, vận động hàng nghìn lượt người cùng tham gia.

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Ông Lê Đức Lâu bền bỉ hiến máu từ năm 1993 đến nay. Ảnh: NVCC

Ông Lâu tâm sự: “Nhiều năm trôi qua, tôi nhận thấy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu cần máu phục vụ cấp cứu và điều trị luôn rất lớn. Vì vậy, tôi mong mỗi chúng ta sẽ tiếp tục là tuyên truyền viên tích cực, vận động thêm nhiều người cùng tham gia hơn nữa. Nếu mỗi người hiến máu ít nhất một lần trong năm thì sẽ góp phần rất lớn trong việc bảo đảm nguồn máu hỗ trợ người bệnh”.

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Ông Hà Văn Cát. Ảnh: D.L

“Những cá nhân và gia đình được tôn vinh là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nhân ái và phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Họ đã góp một phần công sức để cứu sống người bệnh với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Ông HÀ VĂN CÁT - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai.

Không chỉ tri ân những người trao đi sự sống, dịp này, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

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Trao quà cho các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại chương trình. Ảnh: D.L

Với chị Trần Thị Trúc Phương (phường Quy Nhơn Bắc), có con trai thường xuyên phải truyền máu, món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự sẻ chia giữa những ngày tháng nhiều khó khăn.

Chị Phương xúc động: “Có khi 1 tháng, con nhập viện hơn 20 ngày; tôi cũng dành hết thời gian ở với con nên không thể có thu nhập ổn định, kinh tế gia đình vì thế khó khăn hơn. Nhận quà lần này, mẹ con tôi rất vui và biết ơn vì được quan tâm và chia sẻ”.

Trao giọt hồng, nối sự sống

Tiếp nối “Hành trình Đỏ”, sáng 18-7, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Gia Lai” thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt tại điểm hiến máu, kiên nhẫn chờ đến lượt trong không khí trật tự, nhịp nhàng dưới sự hỗ trợ của đội ngũ tình nguyện viên. Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức tiếp nhận 510 đơn vị máu, gồm 254 đơn vị 350 ml, 248 đơn vị 250 ml và 8 đơn vị 150 ml.

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Đông đảo người dân có mặt từ sớm để đăng ký tham gia hiến máu. Ảnh: D.L

Đã 6 lần hiến máu, bà Đặng Thị Tuyết Hạnh (phường Quy Nhơn) năm nay tiếp tục cùng các thành viên của cơ sở massage khiếm thị thuộc Hội Người mù tỉnh Gia Lai đến đăng ký hiến máu.

Bà Hạnh chia sẻ: “Tôi thấy mỗi một giọt máu cho đi đều rất ý nghĩa, có thể góp phần mang lại cơ hội sống cho một người. Vì vậy, tôi rất vui và tự hào khi tham gia chương trình hiến máu hôm nay”.

Có mặt tại điểm hiến máu từ 7 giờ sáng, Trung tá Phan Thị Ánh Duyên (Binh đoàn 15) lại ấn tượng trước không khí nhộn nhịp và tinh thần hưởng ứng của đông đảo người dân: “Theo tôi, chính sự chung tay của cộng đồng đã tạo nên ý nghĩa đặc biệt của ngày hội, khi mỗi người đều tự nguyện trao đi những giọt máu quý giá. Tôi mong những giọt máu của mọi người hôm nay sẽ góp phần giúp đỡ các bệnh nhân đang cần được hỗ trợ”.

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PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình. Ảnh: D.L

“Năm 2025 là một dấu mốc quan trọng khi tỉnh Gia Lai sau hợp nhất đã vận động và tiếp nhận hơn 36.000 đơn vị máu, 100% từ người hiến máu tình nguyện, đồng thời tích cực hưởng ứng các chiến dịch trọng điểm do Trung ương phát động.

Bước sang năm 2026, tôi tin rằng Chương trình Hành trình Đỏ tại tỉnh Gia Lai sẽ thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa nghĩa cử hiến máu cứu người đến với cộng đồng”.

PGS.TS.BS. VŨ ĐỨC BÌNH - Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Ban Tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ quốc gia năm 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 3 gia đình, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025, 1 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2026.

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Tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2025 và 2026. Ảnh: D.L

Đồng thời, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2023-2025; 24 gia đình, 28 cá nhân hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên.

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