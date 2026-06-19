Công đoàn Công ty Cao su Chư Sê khởi công xây dựng nhà cho công nhân khó khăn

(GLO)- Ngày 18-6, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng 2 căn nhà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Đội sản xuất cao su Ia Glai và Đội sản xuất cao su Ia H’lốp.

Ông Phan Thanh Hà (bìa trái)-Bí thư Đảng ủy Công ty và ông Bùi Duy Đốc (bìa phải)-Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trao số tiền hỗ trợ cho gia đình chị Rah Lan Ngoan. Ảnh: Đ.Y

Tại Đội sản xuất cao su Ia Glai, lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã thực hiện nghi thức động thổ xây dựng “Nhà tình nghĩa” cho gia đình chị Rah Lan Ngoan (công nhân khai thác mủ cao su khu vực 3). Căn nhà được hỗ trợ 75 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Vietcombank chi nhánh Gia Lai.

Gia đình chị Rah Lan Ngoan có 4 nhân khẩu, chồng không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gia đình hiện sống trong căn nhà tạm. Trên cơ sở xem xét hoàn cảnh thực tế, Công đoàn Công ty đã sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Vietcombank chi nhánh Gia Lai để giúp gia đình chị xây dựng nhà ở kiên cố, tạo điều kiện ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Lãnh đạo Công ty, Công đoàn, Đội sản xuất Ia H'Lốp làm nghi thức động thổ, xây dựng căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho gia đình chị Dương Thị Hiệp. Ảnh: Đ.Y

Cùng ngày, tại Đội sản xuất cao su Ia H’lốp, Công đoàn Công ty cũng khởi công xây nhà từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Dương Thị Hiệp (công nhân khai thác mủ khu vực 1). Gia đình chị có 5 nhân khẩu, nhiều năm phải thuê nhà ở, đời sống còn nhiều khó khăn.

Theo thiết kế, 1 căn nhà có diện tích trên 40m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và các công trình phụ trợ. Ngoài nguồn hỗ trợ từ Công đoàn và các đơn vị tài trợ, gia đình, người thân cũng đóng góp thêm kinh phí để hoàn thiện công trình.

Dự kiến sau hơn 3 tháng thi công, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê sẽ tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao nhà cho các gia đình công nhân.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn đối với người lao động, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp công nhân có hoàn cảnh khó khăn an cư, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với đơn vị.