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Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê khởi công 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 21-7, Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức khởi công xây dựng 2 “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho 2 gia đình hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Cụ thể, cựu chiến binh Trần Đình Thuận (thôn Kê, hộ cận nghèo) được hỗ trợ xây dựng căn nhà có diện tích hơn 50 m2, với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, gia đình đối ứng 60 triệu đồng.

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Hội Cựu chiến binh xã Chư Sê khởi công xây nhà cho cựu chiến binh Trần Đình Thuận (thứ 4 từ trái sang). Ảnh: P.D

Gia đình cựu chiến binh Rah Lan Đua (thôn Vinh Hà, hộ cận nghèo) được xây dựng căn nhà rộng gần 50 m2, tổng kinh phí 102 triệu đồng. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Bắc - Chi hội trưởng Cựu chiến binh làng Hăng Ring (xã Chư Sê) kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 52 triệu đồng, gia đình đóng góp thêm 50 triệu đồng.

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Ngôi nhà của gia đình cựu chiến binh Rah Lan Đua (hàng đầu) do nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí. Ảnh: P.D

Theo kế hoạch, 2 căn nhà sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8-2026. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của Hội Cựu chiến binh và các nhà hảo tâm đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào của Hội và các hoạt động tại địa phương.

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