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Trao nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Ya Ma

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(GLO)- Ngày 22-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao nhà ở cho gia đình ông Đinh Mêk (làng Húp), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Căn nhà được khởi công xây dựng ngày 24-6 và hoàn thành vào ngày 22-7-2026. Công trình có diện tích 45m2, gồm phòng khách, phòng ngủ; tường xây gạch nung, móng giằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn kiên cố nhằm tăng khả năng chống chịu trước thiên tai.

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Lãnh đạo xã Ya Ma bàn giao nhà ở cho gia đình ông Đinh Mêk (làng Húp). Ảnh: A.K

Kinh phí xây dựng được Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ya Ma đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tham gia đào móng, san lấp nền với 15 ngày công, góp phần giảm chi phí xây dựng cho gia đình.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ya Ma trao tặng gia đình ông Đinh Mêk số tiền 500 nghìn đồng, động viên gia đình ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

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