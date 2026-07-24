Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tìm thân nhân trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

(GLO)- Làng trẻ em SOS Quy Nhơn vừa thông báo tìm thân nhân của 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng của đơn vị vào rạng sáng 23-7.

Theo thông tin từ Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 23-7, nhân viên bảo vệ phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chính của của đơn vị. Thời điểm được phát hiện, cháu đang khóc, bên cạnh có 1 giỏ đựng đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh.

Theo thông báo, trẻ bị bỏ rơi là bé gái khoảng 3 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, sức khỏe bình thường.

Cháu mặc áo màu hồng, mang tã, được quấn trong khăn bông màu vàng nhạt và đội mũ màu hồng.

Trong giỏ có 2 bịch tã, 1 hộp sữa bột, 2 bộ quần áo trẻ sơ sinh, khăn lau mặt cùng một số vật dụng khác phục vụ chăm sóc trẻ sơ sinh.

Làng trẻ em SOS Quy Nhơn thông báo: Nếu ai là thân nhân của cháu bé thì liên hệ với đơn vị (02 Hồ Văn Huê, tổ dân phố Nhơn Bình, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, số điện thoại 0256.3848540) để nhận lại cháu.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn sẽ thực hiện việc nuôi dưỡng cháu theo quy định của pháp luật.