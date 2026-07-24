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Xã Tuy Phước gặp mặt, tặng quà cho người có công và thân nhân liệt sĩ

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NGUYỄN MUỘI
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(GLO)- Ngày 23-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình gặp mặt thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương khẳng định: Chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và cũng là nghĩa cử thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

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Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương (bìa phải) tặng quà cho người có công, gia đình chính sách tại buổi gặp mặt nhân ngày 27-7. Ảnh: Nguyễn Muội

Những năm qua, xã Tuy Phước đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ đời sống, chăm sóc sức khỏe người có công; quản lý, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc phần mộ và phối hợp thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Đến nay, trên địa bàn xã không còn người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Địa phương tiếp tục phấn đấu để người có công và gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã đã trao tặng 300 suất quà cho thân nhân liệt sĩ và người có công.

Chiều 25-7, 15 thôn trên địa bàn xã sẽ tiếp tục tổ chức gặp mặt, trao quà cho 360 người có công và gia đình chính sách.

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