Xã Tuy Phước hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Sau 1,5 ngày đêm, ngày 20-6, các lực lượng tham gia diễn tập tác chiến xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình; đạt được mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Tuy Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt về nhiệm vụ diễn tập; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với công an, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể xã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong nội dung diễn tập vận hành cơ chế, Đảng ủy xã Tuy Phước đã xây dựng nghị quyết sát với tình huống diễn tập và thực tế địa phương. Ảnh: H.P

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, trong nội dung vận hành cơ chế, Đảng ủy xã Tuy Phước đã xây dựng nghị quyết sát với tình huống diễn tập và thực tế địa phương; nhận định đánh giá tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén có tính khả thi cao, xử lý tình huống linh hoạt, phát huy tốt dân chủ và trí tuệ tập.

UBND xã đã thể hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ đạo, điều hành của chính quyền khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Đối với nội dung thực binh, Ban Tổ chức diễn tập xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã chủ động xây dựng phương án, kịch bản giả định phù hợp. Tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực binh, tổ chức huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với đề mục “Trung đội dân quân cơ động phối hợp các lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu” theo đúng phương án đã được phê duyệt.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hiệp đồng xử lý tình huống trong nội dung thực binh. Ảnh: H.P

Quá trình thực hành thực binh, chỉ huy quyết đoán, linh hoạt, hành động của Trung đội dân quân cơ động cùng các lực lượng phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, nhịp nhàng.

Các phân đội đã vận dụng linh hoạt các động tác kỹ thuật - chiến thuật cá nhân, từng tổ và phân đội sát thực tế chiến đấu vào điều kiện địa hình và tình huống tập diễn ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh và xã Tuy Phước tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: H.P

Cuộc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước trong KVPT tỉnh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền; phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, qua diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá tiềm lực, khả năng bảo đảm của xã, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang xã; đáp ứng yêu cầu tác chiến bảo vệ địa phương trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo bế mạc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh - nhấn mạnh: Kết quả diễn tập mới chỉ là bước đầu. Vì vậy, sau diễn tập cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của xã Tuy Phước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quân sự cấp xã trong KVPT tỉnh vững mạnh sát với thực tế của địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh động viên lực lượng dân quân tham gia thực binh trong diễn tập tác chiến xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Song song với đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn ngừa và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tuy Phước cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang xã (quân đội, công an), để lực lượng vũ trang xã thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng, độ tin cậy về chính trị đối với các lực lượng.