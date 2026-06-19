Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

(GLO)- Sáng 19-6, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2026. Đây là địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập trước để rút kinh nghiệm.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Dự khai mạc cuộc diễn tập có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại biểu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước trong KVPT tỉnh năm 2026. Ảnh: H.P

Diễn tập tác chiến xã Tuy Phước có đề mục: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày và khung tập xã Tuy Phước sẽ thực hành diễn tập qua 3 giai đoạn, với 2 nội dung chính là vận hành cơ chế và thực binh bắn đạn hơi, quả nổ.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cho biết: Công tác diễn tập tác chiến cấp xã trong KVPT là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện của cả hệ thống chính trị ở cấp xã; là điều kiện để vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành, tham mưu trong hoạt động tác chiến cấp xã.

Đồng thời, bổ sung cơ sở lý luận, thực tiễn, đặc biệt sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoạt động tác chiến bảo vệ vững chắc xã, phường trong KVPT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Bên cạnh đó, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả phương châm bảo vệ Tổ quốc “từ sớm - từ xa”.

Một hội nghị trong phần vận hành cơ chế diễn tập tác chiến xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Để cuộc diễn tập tác chiến xã Tuy Phước đạt kết quả tốt và bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức điều hành diễn tập, đạo diễn các đồng chí trong khung diễn tập xã thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian quy định theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với khung diễn tập xã Tuy Phước, từng cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trên từng cương vị diễn tập.

Quá trình diễn tập phải đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bí mật, tuyệt đối an toàn. Trong diễn tập phải thực sự, thực tế, phát huy trí tuệ tập thể gắn với vai trò của cá nhân, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa phương và của từng phòng, ban, ngành khi tham gia phát biểu, thảo luận, đề xuất trong các cuộc họp cũng như xây dựng quyết tâm, các kế hoạch.

Ban CHQS xã Tuy Phước tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành bắn đạn hơi, quả nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Sau diễn tập, xã Tuy Phước phải tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời tổ chức điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến và các kế hoạch khác; lưu trữ, bảo mật văn kiện diễn tập đúng quy định.

Trên cơ sở nội dung diễn tập xã Tuy Phước, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cũng yêu cầu các địa phương tham quan diễn tập cần rút kinh nghiệm, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập, vận dụng sát với tình hình thực tế của địa phương mình và bảo đảm đạt kết quả tốt.

Sau phần khai mạc, diễn tập tác chiến xã Tuy Phước bước vào các nội dung phần vận hành cơ chế.