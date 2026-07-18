(GLO)- Ngày 17-7, phường Hoài Nhơn Đông và xã Bình An hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối và đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Cuộc diễn tập tại phường Hoài Nhơn Đông được tổ chức theo đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Điểm nhấn là nội dung thực binh phòng, chống cháy rừng tại tổ dân phố Mỹ Thọ, khi các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, khống chế và dập tắt đám cháy giả định, bảo vệ an toàn diện tích rừng và khu dân cư lân cận.

Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả chữa cháy rừng trong thực binh diễn tập tác chiến ở phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Đức Dũng

Tại xã Bình An, cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày đêm, gồm phần vận hành cơ chế và thực binh Trung đội dân quân cơ động phối hợp các lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu.

Các khung tập đã thực hiện đầy đủ nội dung chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ đúng trình tự, nguyên tắc.

Thực binh “Trung đội dân quân cơ động phối hợp các lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu” trong diễn tập tác chiến xã Bình An. Ảnh: Thành Phúc

Trong phần thực binh “Trung đội dân quân cơ động phối hợp các lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu”, các lực lượng đã hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt tình huống chiến thuật, thể hiện rõ trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Thành công của cuộc diễn tập tại hai địa phương góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.