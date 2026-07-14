Xã Phù Mỹ Đông hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 14-7, cuộc diễn tập tác chiến xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ." Nội dung gồm diễn tập vận hành cơ chế và thực binh với đề mục "Trung đội Dân quân cơ động phối hợp tiến công đánh địch đổ bộ đường không", có sử dụng đạn hơi và quả nổ.

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương và tặng quà cho lực lượng tham gia thực binh.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, phần vận hành cơ chế được tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; các tình huống xử trí sát thực tế, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thống nhất.

Phần thực binh diễn ra đúng ý định, hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, thể hiện rõ trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia. Đồng chí khẳng định: Cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và khả năng xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các chiến sỹ dân quân cơ động xã Phù Mỹ Đông lợi dụng địa hình, sử dụng đạn hơi, quả nổ thực hành tiêu diệt các mục tiêu trong buổi diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh biểu dương, tặng quà các lực lượng tham gia thực binh. UBND xã Phù Mỹ Đông tặng giấy khen cho 4 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.