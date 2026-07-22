Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ động giữ vững đường biên, cột mốc

Trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc. Các tổ công tác được triển khai trên nhiều tuyến, nhiều hướng, tập trung tại các khu vực trọng điểm, đường mòn, lối mở và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp tuần tra biên giới. Ảnh: Mạnh Hà

Cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Sự hiện diện thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên tuyến đầu không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn tạo điểm tựa để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Thiếu tá Rơ Ô Thuy - Phó Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch - cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát, tập trung bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia”.

Bám sát kế hoạch của cấp trên và chỉ đạo của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch luôn duy trì đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trung úy Trần Công Đức - Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Ia Púch), chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc”.

Lực lượng biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Ảnh: P.N

Tại Đồn Biên phòng Ia Chía, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý địa bàn và nắm tình hình cũng được duy trì thường xuyên. Đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng khu vực, thôn, làng; tăng cường trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền và người dân để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Chía - cho hay: “Đơn vị đã xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phân công cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, bám dân. Qua đó, chúng tôi kịp thời nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin hai chiều, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới”.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, các đồn biên phòng còn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý vụ việc, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Những bước chân tuần tra không quản ngày đêm của cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bám dân để xây dựng vững chắc thế trận lòng dân

Nếu tuần tra, kiểm soát là nhiệm vụ trực tiếp trên tuyến biên giới thì công tác dân vận là nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Với phương châm “bám địa bàn, bám dân”, các đơn vị biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng khám bệnh cho người dân xã Ia Púch. Ảnh: P.N

Thông qua các buổi tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi tại làng, nhận thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng được nâng lên. Người dân không chỉ chấp hành tốt các quy định của pháp luật mà còn trở thành “tai mắt” quan trọng, kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo nên chiều sâu của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất và ổn định đời sống.

Tại xã Ia Púch, cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên xuống các làng giúp người dân trồng lúa nước, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần tạo sinh kế, củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang.

Bà Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch - cho biết: “Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhân dân trong đời sống và phát triển sản xuất. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp người dân làng Chư Kó trồng lúa nước. Ảnh: Mạnh Hà

Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi đời sống từng bước ổn định, ý thức bảo vệ biên giới được nâng lên, mỗi người dân, mỗi thôn, làng trở thành một điểm tựa vững chắc trong thế trận bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - cho biết: Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

“Những việc làm cụ thể ấy đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ sự chủ động của lực lượng biên phòng, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, khu vực biên giới Gia Lai tiếp tục được xây dựng ổn định, bình yên và phát triển bền vững” - Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh.