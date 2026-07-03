Tình người từ những ca bệnh xuyên biên giới

(GLO)- Trong nhiều năm qua, các cơ sở y tế tại tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân đến từ các tỉnh của Campuchia.

Phía sau những ca cấp cứu xuyên biên giới, những cuộc phẫu thuật giành giật sự sống hay những khoản hỗ trợ dành cho bệnh nhân nghèo ở nước bạn là tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và y đức của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam.

Những ngày cuối tháng 6, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) vẫn đang theo dõi và điều trị cho chị Pheap Kunthea (36 tuổi, người Campuchia) - nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Campuchia.

Đau lòng hơn, trên chuyến xe định mệnh ấy còn có 2 người con nhỏ của chị cùng bị thương nặng và phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku).

Trung tá, bác sĩ CKII Nguyễn Nam Giang - Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực - cho biết: Chị Pheap Kunthea nhập viện ngày 14-6 trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt...

Sau nhiều ngày được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe của chị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chỗ hôn mê, bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Đại diện Bệnh viện Quân y 211 trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân Pheap Kunthea. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời điểm đó, tại Bệnh viện Nhi tỉnh, 2 bệnh nhi Chan Le Ca Na (12 tuổi) và Heng Nam Pha (2 tuổi) - con chị Pheap Kunthea cũng được cấp cứu tích cực. Trong đó, cháu Chan Le Ca Na phải phẫu thuật chấn thương sọ não và truyền nhiều đơn vị máu để vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 211 đã chỉ đạo Tổ Công tác xã hội trích Quỹ An sinh xã hội của đơn vị hỗ trợ gia đình chị 5 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn trước mắt.

Thượng tá Vương Quốc Lập - Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 211 - cho biết: Khi người bệnh gặp khó khăn, bệnh viện luôn cố gắng hỗ trợ trong khả năng của mình để họ có thêm điều kiện điều trị.

Bệnh viện còn bố trí phòng điều trị riêng để hai con của chị Pheap Kunthea được chuyển từ Bệnh viện Nhi tỉnh sang điều trị cùng mẹ, giúp gia đình thuận tiện chăm sóc.

Chị Chan Thy Da (người nhà bệnh nhân) không giấu được xúc động: “Gia đình anh chị tôi rất khó khăn, hai cháu nhỏ còn mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Sự tận tình cứu chữa và hỗ trợ của các bác sĩ Việt Nam đã giúp gia đình có thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”.

Không chỉ riêng trường hợp gia đình chị Pheap Kunthea, thời gian qua, nhiều bệnh nhân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự giúp đỡ từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Tháng 5-2026, Bệnh viện ĐH Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) đã trao hơn 26 triệu đồng do cán bộ, nhân viên bệnh viện cùng các nhà hảo tâm quyên góp để hỗ trợ bệnh nhân U Sotphorn (31 tuổi, người Campuchia).

Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng, sốc nhiễm trùng đe dọa tính mạng, phải liên tiếp trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn...

Khó khăn càng chồng chất khi vợ chồng bệnh nhân chỉ là công nhân cao su nghèo, phải nuôi ba con nhỏ. Chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình gần như kiệt quệ và từng có ý định xin đưa bệnh nhân về nhà...

Được trợ giúp kịp thời và điều trị tích cực, sức khỏe của chị U Sotphorn dần hồi phục và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cũng như đội ngũ y bác sĩ.

ThS. Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai - cho biết: Với đặc thù Gia Lai là tỉnh biên giới, công tác khám chữa bệnh cho người dân nước bạn không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước láng giềng. Năm 2025, bệnh viện có 7.400 lượt khám và 556 lượt điều trị nội trú là các bệnh nhân người Campuchia và người Lào.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận khám cho gần 3.100 lượt và điều trị cho 240 lượt người bệnh. Các bệnh nhân đến điều trị phần nhiều bị sốt, sỏi thận, chấn thương sọ não, viêm phổi, sỏi mật…

Bác sĩ Nguyễn Song Vĩnh Phúc thăm khám cho bệnh nhi Chim Eychou. Ảnh: N.N

Nằm điều trị sốt xuất huyết tại Khoa Nhi (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai), bệnh nhi Chim Eychou (SN 2012, người Campuchia) chia sẻ: “Em rất yên tâm bởi họ hàng và nhiều người quen của gia đình em cũng đến thăm khám và điều trị khỏi bệnh tại nơi đây”.

Theo ThS. Nguyễn Song Vĩnh Phúc - bác sĩ của Khoa Nhi (Bệnh viện ĐH Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai), điều quan trọng nhất là luôn đặt người bệnh làm trung tâm.

“Dù khác nhau về ngôn ngữ và quốc tịch, đội ngũ y bác sĩ đều nỗ lực lắng nghe, giải thích cặn kẽ và chăm sóc tận tình người bệnh” - bác sĩ Phúc nhấn mạnh.