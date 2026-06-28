Các chuyên gia Bệnh viện Châm cứu Trung ương khám chữa bệnh cho người dân Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7-6 đến 7-8-2026, tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), các chuyên gia của Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ trực tiếp thăm khám cho các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Dịp này, các chuyên gia sẽ trực tiếp hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, y, bác sĩ tỉnh Gia Lai.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Phương Thảo châm cứu cho 1 bệnh nhi bị bại não. Ảnh: Như Nguyện

Đây là một trong các thỏa thuận đã được ký kết giữa Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku và Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Các gói kỹ thuật được hỗ trợ chuyển giao trong đợt này bao gồm: Kỹ thuật điều trị và chăm sóc Đau vùng cổ gáy, viêm quanh khớp vai; kỹ thuật điều trị và chăm sóc Đau lưng, đau thần kinh tọa và kỹ thuật điều trị Liệt dây thần kinh VII ngoại biên.

Việc chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật sẽ góp phần nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại và Phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku, giúp người dân tiếp cận dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao tại tuyến cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc và giảm chi phí khám chữa bệnh, các chi phí đi kèm của người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Hồng Ngọc thăm hỏi tình hình sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, từ ngày 17-6 đến 3-7-2026, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Phương Thảo-Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị và Chăm sóc Trẻ tự kỷ, bại não và thạc sĩ, bác sĩ Phan Hồng Ngọc (Khoa Đột quỵ) thuộc Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân và chuyển giao kỹ thuật điều trị và chăm sóc đau vùng cổ gáy, viêm quanh khớp vai cho các y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku.