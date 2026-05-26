Gần 100 bệnh nhân Pleiku được tầm soát loãng xương miễn phí

(GLO)- Từ ngày 1-4 đến nay, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đã tầm soát loãng xương bằng dịch vụ kỹ thuật “Đo mật độ xương bằng máy siêu âm”miễn phí cho gần 100 bệnh nhân.

Kỹ thuật “Đo mật độ xương bằng máy siêu âm” là phương pháp đơn giản, nhanh chóng, không đòi hỏi có nguồn phóng xạ và không xâm lấn, không cần gây mê. Nguyên tắc là chùm tia siêu âm hướng trực tiếp vào vùng sẽ đo sự hấp thụ sóng âm cho phép đánh giá mật độ xương.

Khi bộ phận biến âm của máy phát, đồng thời nhận được sóng siêu âm đi qua xương gót thì hệ thống phần mềm của máy sẽ tính mật độ xương và đưa ra kết quả, giúp sàng lọc loãng xương và phát hiện sớm nguy cơ loãng xương (phương pháp này không dùng để theo dõi đáp ứng điều trị của bệnh nhân).

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku tầm soát loãng xương miễn phí cho người bệnh từ đầu tháng 4-2026 đến nay. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, kỹ thuật “Đo mật độ xương bằng máy siêu âm” đã được Sở Y tế tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku.

Chương trình góp phần lan tỏa rộng rãi thông điệp phòng bệnh chủ động, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.