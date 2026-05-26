Gần 100 bệnh nhân Pleiku được tầm soát loãng xương miễn phí

(GLO)- Từ ngày 1-4 đến nay, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đã tầm soát loãng xương bằng dịch vụ kỹ thuật “Đo mật độ xương bằng máy siêu âm”miễn phí cho gần 100 bệnh nhân.

Kỹ thuật “Đo mật độ xương bằng máy siêu âm” là phương pháp đơn giản, nhanh chóng, không đòi hỏi có nguồn phóng xạ và không xâm lấn, không cần gây mê. Nguyên tắc là chùm tia siêu âm hướng trực tiếp vào vùng sẽ đo sự hấp thụ sóng âm cho phép đánh giá mật độ xương.

Khi bộ phận biến âm của máy phát, đồng thời nhận được sóng siêu âm đi qua xương gót thì hệ thống phần mềm của máy sẽ tính mật độ xương và đưa ra kết quả, giúp sàng lọc loãng xương và phát hiện sớm nguy cơ loãng xương (phương pháp này không dùng để theo dõi đáp ứng điều trị của bệnh nhân).

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku tầm soát loãng xương miễn phí cho người bệnh từ đầu tháng 4-2026 đến nay. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, kỹ thuật “Đo mật độ xương bằng máy siêu âm” đã được Sở Y tế tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku.

Chương trình góp phần lan tỏa rộng rãi thông điệp phòng bệnh chủ động, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

