Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo

(GLO)- Từ nay đến hết năm 2026, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (phường Diên Hồng) triển khai chương trình “Mắt sáng cộng đồng” hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo vào các ngày thứ tư hàng tuần.

Theo đó, chương trình hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho các đối tượng gồm: Người cao tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai thăm khám mắt cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Người dân thuộc các đối tượng nêu trên nếu có biểu hiện mắt mờ, nhìn không rõ, đi lại khó khăn có thể đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai để khám sàng lọc vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Qua thăm khám nếu có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh nhân sẽ được bệnh viện hỗ trợ mổ miễn phí.

Được biết, bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô) nếu không điều trị kịp thời sẽ gây suy giảm thị lực nghiêm trọng, nhìn mờ, lóa mắt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa.

Đây là một chương trình nhân văn, thiết thực nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe và mang lại ánh sáng cho người bệnh.