Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo

(GLO)- Từ nay đến hết năm 2026, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai (phường Diên Hồng) triển khai chương trình “Mắt sáng cộng đồng” hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo vào các ngày thứ tư hàng tuần.

Theo đó, chương trình hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể miễn phí cho các đối tượng gồm: Người cao tuổi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai thăm khám mắt cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Người dân thuộc các đối tượng nêu trên nếu có biểu hiện mắt mờ, nhìn không rõ, đi lại khó khăn có thể đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai để khám sàng lọc vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Qua thăm khám nếu có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể, bệnh nhân sẽ được bệnh viện hỗ trợ mổ miễn phí.

Được biết, bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô) nếu không điều trị kịp thời sẽ gây suy giảm thị lực nghiêm trọng, nhìn mờ, lóa mắt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa.

Đây là một chương trình nhân văn, thiết thực nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe và mang lại ánh sáng cho người bệnh.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

(GLO)- Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn quyết định tốc độ lão hóa của cơ thể. Một số thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình già hóa, khiến làn da xuống cấp và cơ thể suy giảm sớm hơn bạn nghĩ.

