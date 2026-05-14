Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Trong tuần qua, số ca SXH tăng 38 ca, tăng 80,8% so với tuần trước; trong đó, các xã Ia Rsai và Phú Túc ghi nhận số ca mắc cao nhất trong tuần. Ngành Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với địa phương, trường học điều tra, xử lý ổ dịch và truyền thông phòng - chống SXH trên địa bàn.
Dự báo, số ca mắc SXH sẽ tiếp tục gia tăng vào thời gian tới do sắp bước vào giai đoạn cao điểm của dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, ngủ trong màn và phối hợp với ngành Y tế trong xử lý ổ dịch SXH.