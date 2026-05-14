Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai ghi nhận 1.277 ca SXH. Ảnh: Như Nguyện

Trong tuần qua, số ca SXH tăng 38 ca, tăng 80,8% so với tuần trước; trong đó, các xã Ia Rsai và Phú Túc ghi nhận số ca mắc cao nhất trong tuần. Ngành Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phối hợp với địa phương, trường học điều tra, xử lý ổ dịch và truyền thông phòng - chống SXH trên địa bàn.

Dự báo, số ca mắc SXH sẽ tiếp tục gia tăng vào thời gian tới do sắp bước vào giai đoạn cao điểm của dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, ngủ trong màn và phối hợp với ngành Y tế trong xử lý ổ dịch SXH.

Gia Lai ghi nhận trên 200 ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần

(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong vài tuần trở lại đây, mỗi tuần toàn tỉnh ghi nhận trên 200 ca mắc sốt xuất huyết (SXH). Theo diễn biến dịch tễ hàng năm, ca mắc SXH có xu hướng gia tăng theo tuần trong thời gian tới do đang thời gian cao điểm của dịch bệnh.

Những "chiến sĩ áo trắng" thầm lặng

Tin tức

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Sức khỏe

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sức khỏe

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

