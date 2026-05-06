Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Theo Sở Y tế Gia Lai, qua giám sát, điều tra, việc ghi nhận ca bệnh Whitmore (Burkholderia pseudomallei) có thể do sự thay đổi trong hành vi tiếp xúc và môi trường: Mặc dù là mùa khô, nhưng vi khuẩn Whitmore vốn tồn tại sâu trong các tầng đất. Các nguồn lây nhiễm tiềm ẩn (ổ chứa khu trú): Vi khuẩn có xu hướng tập trung tại các "điểm nóng" về độ ẩm. Các vùng đất trũng còn ẩm ướt, bùn lầy quanh các hồ đập. Hệ thống đường ống dẫn nước bị rò rỉ hoặc các bể chứa nước không được vệ sinh thường xuyên.

Do vậy, người dân không nên chủ quan trong công tác phòng ngừa bệnh Whitmore.

z7779811829588-90b64bb0858d828882a8d0d6fd7ae2b5.jpg
Ngành chức năng giám sát, điều tra, xử lý môi trường tại cộng đồng liên quan đến ca bệnh Whitmore tại xã Ia Dom. Ảnh: Dung Dung

Nhóm đối tượng có nguy mắc bệnh Whitmore gồm: người mắc bệnh nền mãn tính (đặc biệt là đái tháo đường, bệnh gan, thận mãn tính); người làm nghề nông hoặc xây dựng tiếp xúc trực tiếp với đất mà không có phương tiện bảo hộ (ủng, găng tay).

Nhằm chủ động phòng - chống bệnh Whitmore, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế Đức Cơ, UBND xã Ia Dom tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa bàn, chỉ đạo Trạm Y tế Ia Dom theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có cùng yếu tố nguy cơ. Nếu có biểu hiện sốt cao, rét run, ho đờm mủ, viêm phổi, áp xe thì báo cáo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương truyền thông rộng rãi về các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore. Khuyến cáo người dân sử dụng bảo hộ, luôn đi ủng và găng tay khi tiếp xúc với đất, nước kể cả trong mùa khô; sát trùng ngay các vết trầy xước sau khi làm việc ngoài trời.

Người dân cần quản lý bệnh nền, đặc biệt những người tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết để giảm nguy cơ nhiễm trùng nặng và thực hiện ăn chín uống chín, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt được khử khuẩn hoặc đun sôi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sức khỏe

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Sức khỏe

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-4 đến ngày 20-5-2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Tin tức

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

null