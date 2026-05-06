Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Theo Sở Y tế Gia Lai, qua giám sát, điều tra, việc ghi nhận ca bệnh Whitmore (Burkholderia pseudomallei) có thể do sự thay đổi trong hành vi tiếp xúc và môi trường: Mặc dù là mùa khô, nhưng vi khuẩn Whitmore vốn tồn tại sâu trong các tầng đất. Các nguồn lây nhiễm tiềm ẩn (ổ chứa khu trú): Vi khuẩn có xu hướng tập trung tại các "điểm nóng" về độ ẩm. Các vùng đất trũng còn ẩm ướt, bùn lầy quanh các hồ đập. Hệ thống đường ống dẫn nước bị rò rỉ hoặc các bể chứa nước không được vệ sinh thường xuyên.

Do vậy, người dân không nên chủ quan trong công tác phòng ngừa bệnh Whitmore.

Ngành chức năng giám sát, điều tra, xử lý môi trường tại cộng đồng liên quan đến ca bệnh Whitmore tại xã Ia Dom. Ảnh: Dung Dung

Nhóm đối tượng có nguy mắc bệnh Whitmore gồm: người mắc bệnh nền mãn tính (đặc biệt là đái tháo đường, bệnh gan, thận mãn tính); người làm nghề nông hoặc xây dựng tiếp xúc trực tiếp với đất mà không có phương tiện bảo hộ (ủng, găng tay).

Nhằm chủ động phòng - chống bệnh Whitmore, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế Đức Cơ, UBND xã Ia Dom tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa bàn, chỉ đạo Trạm Y tế Ia Dom theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có cùng yếu tố nguy cơ. Nếu có biểu hiện sốt cao, rét run, ho đờm mủ, viêm phổi, áp xe thì báo cáo ngay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để phối hợp xử lý.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương truyền thông rộng rãi về các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore. Khuyến cáo người dân sử dụng bảo hộ, luôn đi ủng và găng tay khi tiếp xúc với đất, nước kể cả trong mùa khô; sát trùng ngay các vết trầy xước sau khi làm việc ngoài trời.

Người dân cần quản lý bệnh nền, đặc biệt những người tiểu đường cần kiểm soát tốt đường huyết để giảm nguy cơ nhiễm trùng nặng và thực hiện ăn chín uống chín, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt được khử khuẩn hoặc đun sôi.