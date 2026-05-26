Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

(GLO)- Ngày 26-5, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin: Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân Khuil (17 tuổi, làng O Đất, xã Ia Băng) nhập viện với vết thương thấu tim, tiên lượng tử vong cao. Đơn vị lập tức báo động đỏ nội viện, nhanh chóng xử trí cấp cứu góp phần cứu sống tính mạng người bệnh.

Theo đó, bệnh nhân Khuil nhập viện trong tình trạng nguy kịch vào khuya ngày 23-5 với vết thương thấu tim do bị người khác dùng dao đâm vào ngực. Bệnh nhân lúc vào viện mạch và huyết áp không đo được.

Chẩn đoán lúc vào viện, bệnh nhân tổn thương tim có tràn máu màng tim, chèn ép tim cấp, có vết thương mở vào ổ ngực, rối loạn do suy giảm chức năng ống thận, rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan, bất thường đông máu, tổn thương các cơ quan trong ổ bụng…

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa thăm khám cho bệnh nhân Khuil. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa - Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Trưởng ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết: Qua đánh giá nhanh tình trạng bệnh nhân, kíp trực nhận định đây là trường hợp bệnh nhân nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện nhằm huy động sự phối hợp tối đa của các chuyên khoa gồm: Ngoại Tổng hợp, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và các bộ phận liên quan để cứu sống bệnh nhân.

“Ê kíp y, bác sĩ ngay lập tức triển khai siêu âm cấp cứu tại giường và sau hội chẩn ngay lập tức chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. Ca mổ tiến hành trong hơn 2 tiếng. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương. Đồng thời, ê kíp y, bác sĩ xử lý tình trạng sốc chấn thương, bảo đảm ổn định các chức năng sống trong quá trình can thiệp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và điều trị tiếp tục theo phác đồ chuyên môn.

Đến chiều 26-5, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt, sức khỏe ổn định”- bác sĩ Nghĩa cho hay.

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

