Bệnh viện Đa khoa Gia Lai báo động đỏ cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim

(GLO)- Ngày 26-5, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thông tin: Khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân Khuil (17 tuổi, làng O Đất, xã Ia Băng) nhập viện với vết thương thấu tim, tiên lượng tử vong cao. Đơn vị lập tức báo động đỏ nội viện, nhanh chóng xử trí cấp cứu góp phần cứu sống tính mạng người bệnh.

Theo đó, bệnh nhân Khuil nhập viện trong tình trạng nguy kịch vào khuya ngày 23-5 với vết thương thấu tim do bị người khác dùng dao đâm vào ngực. Bệnh nhân lúc vào viện mạch và huyết áp không đo được.

Chẩn đoán lúc vào viện, bệnh nhân tổn thương tim có tràn máu màng tim, chèn ép tim cấp, có vết thương mở vào ổ ngực, rối loạn do suy giảm chức năng ống thận, rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan, bất thường đông máu, tổn thương các cơ quan trong ổ bụng…

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa thăm khám cho bệnh nhân Khuil. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Nghĩa - Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Trưởng ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết: Qua đánh giá nhanh tình trạng bệnh nhân, kíp trực nhận định đây là trường hợp bệnh nhân nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện nhằm huy động sự phối hợp tối đa của các chuyên khoa gồm: Ngoại Tổng hợp, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và các bộ phận liên quan để cứu sống bệnh nhân.

“Ê kíp y, bác sĩ ngay lập tức triển khai siêu âm cấp cứu tại giường và sau hội chẩn ngay lập tức chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật. Ca mổ tiến hành trong hơn 2 tiếng. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 4 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương. Đồng thời, ê kíp y, bác sĩ xử lý tình trạng sốc chấn thương, bảo đảm ổn định các chức năng sống trong quá trình can thiệp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và điều trị tiếp tục theo phác đồ chuyên môn.

Đến chiều 26-5, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt, sức khỏe ổn định”- bác sĩ Nghĩa cho hay.