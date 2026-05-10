Khoảng 70% ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam xuất phát từ quan hệ tình dục không an toàn

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, VnExpress)

(GLO)- Trong nhiều năm qua, HIV tại Việt Nam từng được nhận diện chủ yếu gắn với nhóm tiêm chích ma túy. Tuy nhiên, bức tranh dịch tễ hiện đã thay đổi đáng kể khi đường lây qua quan hệ tình dục không an toàn chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Hiện khoảng 70% ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam xuất phát từ quan hệ tình dục không an toàn. Các nhóm nguy cơ cao gồm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), phụ nữ chuyển giới, người sử dụng ma túy và bạn tình của người nhiễm HIV. Trong đó, MSM là nhóm chiếm tỷ lệ cao trong các ca nhiễm mới tại nhiều đô thị lớn.

Khoảng 70% ca nhiễm HIV mới tại Việt Nam xuất phát từ quan hệ tình dục không an toàn. Ảnh: Shutterstock/VnExpress

Đáng chú ý, khoảng 70% ca nhiễm HIV mới nằm trong độ tuổi 16-40. Xu hướng trẻ hóa đang ngày càng rõ rệt, khi một bộ phận thanh thiếu niên bắt đầu có hành vi tình dục không an toàn từ rất sớm.

Thực tế lâm sàng cho thấy, nhiều ca HIV được phát hiện tình cờ khi người bệnh đi khám vì các triệu chứng không điển hình như: viêm niệu đạo, viêm họng kéo dài hoặc bệnh lây qua đường tình dục khác.

Không ít người trẻ vẫn nghĩ HIV sẽ có biểu hiện rõ ràng. Nhưng thực tế, virus có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể nhiều năm mà không có triệu chứng đặc hiệu. Điều này khiến nhiều người vẫn sinh hoạt, học tập, làm việc bình thường mà không biết mình đã nhiễm, dẫn đến nguy cơ lây truyền trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đường lây HIV tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh sang quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt trong nhóm trẻ, các chuyên gia nhấn mạnh việc kiểm soát dịch không thể chỉ dựa vào mô hình cũ, mà cần tiếp cận đa chiều, linh hoạt và phù hợp với thực tế hành vi xã hội hiện nay.

