Gia Lai tăng cường giám sát, hỗ trợ Y tế cơ sở phòng, chống HIV/AIDS

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại 5 trung tâm Y tế gồm: An Khê, Kbang, Ia Grai, Kông Chro và Đăk Pơ cùng các trạm Y tế trực thuộc trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai sẽ giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến Y tế cơ sở những nội dung liên quan như: Công tác tổ chức kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn; công tác thực hiện hệ thống quản lý người nhiễm HIV; giám sát hỗ trợ thực hiện báo cáo theo Thông tư 07/2023/TT-BYT ngày 4-4-2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục; hỗ trợ thực hiện báo cáo theo Thông tư 05/2023/TT-BYT ngày 10-3-2023 của Bộ Y tế về Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Trạm Y tế xã Tơ Tung. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, đoàn công tác thực hiện giám sát Phòng xét nghiệm sàng lọc HIV tại các trung tâm Y tế; giám sát, hỗ trợ kỹ thuật hoạt động điều trị ARV, triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12).

Tại các buổi giám sát, đoàn cũng sẽ hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV, kết nối điều trị, cập nhật quy trình khám-chữa bệnh HIV/AIDS và triển khai khám-chữa bệnh HIV/AIDS qua bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng thuốc điều trị HIV/AIDS tại cơ sở.

Qua giám sát, đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của tuyến cơ sở và đề xuất giải pháp khắc phục để triển khai hiệu quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.