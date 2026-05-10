Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh thực hiện thành công 6 ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

THẢO KHUY
(GLO)- Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh đã thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp nội soi ngay tại trung tâm, với sự hỗ trợ chuyên môn của ê-kíp gây mê và phẫu thuật viên từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Theo đó, sau hơn 1 tháng triển khai kỹ thuật, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh đã thực hiện thành công tổng cộng 6 ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Các bệnh nhân sau phẫu thuật đều hồi phục tốt, sức khỏe ổn định.

Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh thực hiện phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa cho bệnh nhân. Ảnh: Long Vũ

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa là kỹ thuật hiện đại với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm đau, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và thời gian nằm viện. Việc triển khai thành công kỹ thuật này tại tuyến cơ sở giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị và hạn chế tình trạng chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên nhằm triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Trung tâm Y tế Tuy Phước thành công phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm

(GLO)- Ông Nguyễn Bá Lương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt ruột thừa viêm (RTV) bằng phương pháp nội soi đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng kỹ thuật cao vào công tác khám, chữa bệnh tại đơn vị.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

