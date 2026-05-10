Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh thực hiện thành công 6 ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

Theo đó, sau hơn 1 tháng triển khai kỹ thuật, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh đã thực hiện thành công tổng cộng 6 ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa. Các bệnh nhân sau phẫu thuật đều hồi phục tốt, sức khỏe ổn định.
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa là kỹ thuật hiện đại với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm đau, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và thời gian nằm viện. Việc triển khai thành công kỹ thuật này tại tuyến cơ sở giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị và hạn chế tình trạng chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên.
Thời gian tới, Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, tăng cường hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên nhằm triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.