Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

Trung tâm Y tế (TTYT) Pleiku (phường Diên Hồng) là một trong những đơn vị y tế tuyến cơ sở có số bệnh nhân đến khám chữa bệnh đông.

Những năm qua, đơn vị đã được đầu tư sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực được tạo điều kiện học tập nâng cao chuyên môn. Qua đó, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân không ngừng được nâng cao.

y-te-co-so-3.jpg
Ê kíp y - bác sĩ Trung tâm Y tế Tuy Phước thực hiện phẫu thuật cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân vào tháng 12-2025. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ Lê Sỹ Cẩn - Phó Giám đốc TTYT Pleiku - cho biết: Năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho gần 158 nghìn bệnh nhân, đạt 157,8% kế hoạch năm; tiếp nhận điều trị nội trú cho gần 6.500 bệnh nhân, đạt hơn 70% kế hoạch năm.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, TTYT Pleiku không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cũng như áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

TTYT Pleiku đã thực hiện các kỹ thuật vượt tuyến như: Phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng; phẫu thuật nối thần kinh mạch máu; phẫu thuật nâng xương chính mũi; kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng (đẻ không đau); nội soi cắt u nang buồng trứng; nội soi dạ dày, tá tràng... góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của đơn vị đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học nhận giải thưởng cấp tỉnh, cấp trung ương, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại đơn vị, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Tháng 12-2025, TTYT Tuy Phước (xã Tuy Phước) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp nội soi đầu tiên. Hiện đơn vị đã triển khai thường quy một số kỹ thuật cao như: nội soi dạ dày với trên 100 ca từ tháng 8-2025 đến nay, X-quang kỹ thuật số trên 4.800 ca từ tháng 6-2025 đến nay…

Theo ông Nguyễn Bá Lương - Phó Giám đốc TTYT Tuy Phước, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, từng bước triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới ở nhiều chuyên khoa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2026, TTYT Tuy Phước tiếp tục triển khai, mở rộng các dịch vụ cận lâm sàng mới, ưu tiên kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng; X-quang kỹ thuật số có giá trị chẩn đoán sớm, hỗ trợ hiệu quả điều trị các bệnh không lây nhiễm và bệnh thường gặp tại địa phương.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tiễn, năng lực nhân lực và thiết bị của đơn vị.

Việc nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh cũng được TTYT Ayun Pa (phường Ayun Pa) chú trọng triển khai.

Bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc TTYT Ayun Pa - thông tin: Năm 2025, đơn vị đã triển khai kỹ thuật tiêm nội khớp trong điều trị bệnh cơ - xương - khớp, góp phần giảm đau, phục hồi vận động và hạn chế chuyển tuyến; thực hiện nội soi tiêu hóa chẩn đoán và can thiệp, nâng cao khả năng phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiêu hóa.

Cùng với đó, triển khai chạy thận nhân tạo, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn tại địa phương. Hiện đơn vị có 10 máy chạy thận, năm 2025, thực hiện 4.769 lượt chạy thận cho người bệnh.

y-te-co-so-2.jpg
Trung tâm Y tế Ayun Pa đã triển khai nhiều kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu khám điều trị cho người dân trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, TTYT Ayun Pa đã thực hiện phẫu thuật dưới màn hình tăng sáng C-Arm trong kết hợp xương, nâng cao độ chính xác, an toàn trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình; thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu nặng, nguy kịch.

Đơn vị cũng đã thực hiện thành công các ca mổ sản khoa phức tạp, xử trí hiệu quả các tình huống sản khoa nguy cơ cao, đảm bảo an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh…

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, toàn tỉnh hiện có 28 TTYT khu vực và hệ thống các trạm y tế xã chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hệ thống y tế cơ sở ngày càng được kiện toàn về cơ sở vật chất; đội ngũ nhân lực được đào tạo nâng cao chuyên môn; đồng thời, các đơn vị y tế cơ sở đã được các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật cao và ứng dụng hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại tuyến cơ sở ” - ông Hùng nhấn mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

(GLO)- Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10-12-2025, đánh dấu bước chuyển căn bản của hệ thống y tế, tạo nền tảng quan trọng trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Sức khỏe

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân

Tin tức

(GLO)- Quốc hội đã thông qua Luật Phòng bệnh số 114/2025/QH15 ngày 10-12-2025, đánh dấu bước chuyển căn bản của hệ thống y tế, tạo nền tảng quan trọng trong nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Tin tức

(GLO)- Ngồi làm việc nhiều giờ trước máy tính là đặc thù của dân văn phòng, song tư thế ngồi sai có thể gây đau lưng, mỏi cổ và ảnh hưởng lâu dài đến cột sống. Những mẹo ngồi đúng tư thế dưới đây giúp giảm áp lực cơ - xương - khớp và nâng cao hiệu quả làm việc.

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Tin tức

(GLO)- Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, húng quế còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn tự nhiên đến giúp giảm căng thẳng, loại rau dân dã này đang được giới chuyên gia đánh giá cao nếu sử dụng đúng cách.

“Thủ phạm” trong ăn uống khiến tóc gãy rụng nhiều

“Thủ phạm” trong ăn uống khiến tóc gãy rụng nhiều

Làm đẹp

(GLO)- Chế độ ăn uống thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc rụng nhiều. Việc tiêu thụ thường xuyên một số loại thực phẩm không phù hợp, thiếu dưỡng chất cần thiết hoặc ăn uống mất cân đối có thể làm tóc yếu, dễ gãy rụng và khó phục hồi nếu không điều chỉnh kịp thời.

null