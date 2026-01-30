Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

Trung tâm Y tế (TTYT) Pleiku (phường Diên Hồng) là một trong những đơn vị y tế tuyến cơ sở có số bệnh nhân đến khám chữa bệnh đông.

Những năm qua, đơn vị đã được đầu tư sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực được tạo điều kiện học tập nâng cao chuyên môn. Qua đó, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân không ngừng được nâng cao.

Ê kíp y - bác sĩ Trung tâm Y tế Tuy Phước thực hiện phẫu thuật cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân vào tháng 12-2025. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ Lê Sỹ Cẩn - Phó Giám đốc TTYT Pleiku - cho biết: Năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận khám chữa bệnh cho gần 158 nghìn bệnh nhân, đạt 157,8% kế hoạch năm; tiếp nhận điều trị nội trú cho gần 6.500 bệnh nhân, đạt hơn 70% kế hoạch năm.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, TTYT Pleiku không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cũng như áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

TTYT Pleiku đã thực hiện các kỹ thuật vượt tuyến như: Phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng; phẫu thuật nối thần kinh mạch máu; phẫu thuật nâng xương chính mũi; kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng (đẻ không đau); nội soi cắt u nang buồng trứng; nội soi dạ dày, tá tràng... góp phần phục vụ hiệu quả nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế của đơn vị đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học nhận giải thưởng cấp tỉnh, cấp trung ương, giúp bệnh nhân được điều trị ngay tại đơn vị, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Tháng 12-2025, TTYT Tuy Phước (xã Tuy Phước) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt ruột thừa viêm bằng phương pháp nội soi đầu tiên. Hiện đơn vị đã triển khai thường quy một số kỹ thuật cao như: nội soi dạ dày với trên 100 ca từ tháng 8-2025 đến nay, X-quang kỹ thuật số trên 4.800 ca từ tháng 6-2025 đến nay…

Theo ông Nguyễn Bá Lương - Phó Giám đốc TTYT Tuy Phước, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác chuyên môn, từng bước triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới ở nhiều chuyên khoa, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2026, TTYT Tuy Phước tiếp tục triển khai, mở rộng các dịch vụ cận lâm sàng mới, ưu tiên kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng; X-quang kỹ thuật số có giá trị chẩn đoán sớm, hỗ trợ hiệu quả điều trị các bệnh không lây nhiễm và bệnh thường gặp tại địa phương.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phù hợp với nhu cầu thực tiễn, năng lực nhân lực và thiết bị của đơn vị.

Việc nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng các kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh cũng được TTYT Ayun Pa (phường Ayun Pa) chú trọng triển khai.

Bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc TTYT Ayun Pa - thông tin: Năm 2025, đơn vị đã triển khai kỹ thuật tiêm nội khớp trong điều trị bệnh cơ - xương - khớp, góp phần giảm đau, phục hồi vận động và hạn chế chuyển tuyến; thực hiện nội soi tiêu hóa chẩn đoán và can thiệp, nâng cao khả năng phát hiện sớm và điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiêu hóa.

Cùng với đó, triển khai chạy thận nhân tạo, đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân suy thận mạn tại địa phương. Hiện đơn vị có 10 máy chạy thận, năm 2025, thực hiện 4.769 lượt chạy thận cho người bệnh.

Trung tâm Y tế Ayun Pa đã triển khai nhiều kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu khám điều trị cho người dân trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, TTYT Ayun Pa đã thực hiện phẫu thuật dưới màn hình tăng sáng C-Arm trong kết hợp xương, nâng cao độ chính xác, an toàn trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình; thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cấp cứu ngoại khoa, xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu nặng, nguy kịch.

Đơn vị cũng đã thực hiện thành công các ca mổ sản khoa phức tạp, xử trí hiệu quả các tình huống sản khoa nguy cơ cao, đảm bảo an toàn cho mẹ và trẻ sơ sinh…

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, toàn tỉnh hiện có 28 TTYT khu vực và hệ thống các trạm y tế xã chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hệ thống y tế cơ sở ngày càng được kiện toàn về cơ sở vật chất; đội ngũ nhân lực được đào tạo nâng cao chuyên môn; đồng thời, các đơn vị y tế cơ sở đã được các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật cao và ứng dụng hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại tuyến cơ sở ” - ông Hùng nhấn mạnh.