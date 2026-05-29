Ghi nhận 7 mẫu bệnh phẩm dương tính Salmonella, còn 49 trường hợp đang điều trị

(GLO)- Ngày 29-5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông), có 7 mẫu bệnh phẩm phát hiện dương tính Salmonella.

Cụ thể, qua kết quả xét nghiệm bước đầu đối với các mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện, ghi nhận 7/30 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp. Tuy nhiên, theo Sở Y tế, để khẳng định nguyên nhân vụ việc vẫn phải chờ kết quả chuyên môn từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Liên quan sự việc này, tính đến nay, còn 49 trường hợp đang điều trị. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đang điều trị 17 trường hợp; Trung tâm Y tế Quy Nhơn 19 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 4 trường hợp; Bệnh viện Bình Định 7 trường hợp và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa 2 trường hợp. Trung tâm Y tế Tuy Phước đã cho xuất viện toàn bộ 5 trường hợp điều trị trước đó.

Đến nay, tổng số trường hợp đã xuất viện là 57 người, không ghi nhận thêm trường hợp nhập viện mới liên quan vụ việc.

Theo Sở Y tế, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi, điều trị, đồng thời duy trì thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp phát sinh liên quan vụ việc.

Hiện ngành Y tế đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá, đối chiếu kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm và thông tin dịch tễ để xác định nguyên nhân vụ việc theo quy định.