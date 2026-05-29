Vụ nghi ngộ độc thực phẩm từ bánh mì:

Ghi nhận 7 mẫu bệnh phẩm dương tính Salmonella, còn 49 trường hợp đang điều trị

THẢO KHUY
(GLO)- Ngày 29-5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông), có 7 mẫu bệnh phẩm phát hiện dương tính Salmonella.

Cụ thể, qua kết quả xét nghiệm bước đầu đối với các mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện, ghi nhận 7/30 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp. Tuy nhiên, theo Sở Y tế, để khẳng định nguyên nhân vụ việc vẫn phải chờ kết quả chuyên môn từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đến nay, còn 49 trường hợp đang điều trị. Ảnh: T.K﻿

Liên quan sự việc này, tính đến nay, còn 49 trường hợp đang điều trị. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đang điều trị 17 trường hợp; Trung tâm Y tế Quy Nhơn 19 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 4 trường hợp; Bệnh viện Bình Định 7 trường hợp và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa 2 trường hợp. Trung tâm Y tế Tuy Phước đã cho xuất viện toàn bộ 5 trường hợp điều trị trước đó.

Đến nay, tổng số trường hợp đã xuất viện là 57 người, không ghi nhận thêm trường hợp nhập viện mới liên quan vụ việc.

Theo Sở Y tế, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi, điều trị, đồng thời duy trì thường trực cấp cứu, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các trường hợp phát sinh liên quan vụ việc.

Hiện ngành Y tế đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan đánh giá, đối chiếu kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm và thông tin dịch tễ để xác định nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

