Gia Lai tập huấn phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai cho cán bộ y tế cơ sở

(GLO)- Trong 2 ngày 14 và 15-5, Trung tâm Y tế Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), Ban Quản lý dự án Bạn Hữu trẻ em phối hợp với UNICEF Việt Nam tập huấn Nâng cao năng lực ứng phó, xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai cho 29 cán bộ y tế cơ sở phía Đông tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được giảng viên truyền đạt các nội dung: Tổng quan về thiên tai và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; hướng dẫn xử lý nước sinh hoạt trong mùa mưa lũ; công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải; ứng dụng các giải pháp truyền thông trong phòng, chống và ứng phó thiên tai; giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch bệnh sau thiên tai; lập kế hoạch ứng phó tại tuyến xã.

z7827671590285-3bf38a4347854cf55fcc4f30399a08ba.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thu Phương

Lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng phó, xử lý môi trường và phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai cho y tế cơ sở” là hết sức cần thiết, góp phần củng cố năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế cơ sở, qua đó, chủ động phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tác động của thiên tai đối với môi trường và đời sống người dân.

