Hút 3 gói thuốc lá mỗi ngày, 1 nam thanh niên bị nhồi máu cơ tim cấp

(GLO)- Ngày 5-5, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã cấp cứu thành công bệnh nhân N.D.T. (SN 1992, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá với số lượng 3 gói mỗi ngày.

Theo đó, bệnh nhân N.D.T. nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khởi phát cách thời điểm nhập viện khoảng 3 giờ, kèm theo vã mồ hôi, chóng mặt. Cơn đau kéo dài hơn 1 giờ không thuyên giảm nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) thành dưới giờ thứ 3, kèm biến chứng block nhĩ thất độ III - một tình trạng nguy kịch, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thụy Miên

Bệnh viện khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu tim mạch, nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng Can thiệp nội mạch. Sau hơn 1 giờ, ê-kíp đã thực hiện thành công thủ thuật chụp và can thiệp động mạch vành, tái thông nhánh động mạch vành phải (RCA3), giúp phục hồi dòng máu nuôi tim.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa, trong đó hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu. Việc sử dụng thuốc lá với tần suất cao trong thời gian dài có thể gây xơ vữa, hẹp tắc mạch vành, dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm.