Hút 3 gói thuốc lá mỗi ngày, 1 nam thanh niên bị nhồi máu cơ tim cấp

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Ngày 5-5, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã cấp cứu thành công bệnh nhân N.D.T. (SN 1992, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá với số lượng 3 gói mỗi ngày.

Theo đó, bệnh nhân N.D.T. nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khởi phát cách thời điểm nhập viện khoảng 3 giờ, kèm theo vã mồ hôi, chóng mặt. Cơn đau kéo dài hơn 1 giờ không thuyên giảm nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) thành dưới giờ thứ 3, kèm biến chứng block nhĩ thất độ III - một tình trạng nguy kịch, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thụy Miên

Bệnh viện khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu tim mạch, nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng Can thiệp nội mạch. Sau hơn 1 giờ, ê-kíp đã thực hiện thành công thủ thuật chụp và can thiệp động mạch vành, tái thông nhánh động mạch vành phải (RCA3), giúp phục hồi dòng máu nuôi tim.

Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim đang có xu hướng trẻ hóa, trong đó hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu. Việc sử dụng thuốc lá với tần suất cao trong thời gian dài có thể gây xơ vữa, hẹp tắc mạch vành, dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Sức khỏe

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-4 đến ngày 20-5-2026 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Tin tức

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

