Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cứu sống bệnh nhân 88 tuổi ngưng tim

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa cấp cứu và can thiệp tim mạch, cứu sống bệnh nhân P.A.Q. (88 tuổi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị ngưng tim, ngưng thở.

Trước đó, bà P.A.Q. nhập viện cấp cứu ngày 18-3 với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, kết quả chụp mạch cho thấy động mạch vành LAD hẹp tới 95%, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở ngay trên bàn thủ thuật.

Bà P.A.Q. (88 tuổi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) hiện đã hồi phục sức khỏe. Ảnh: CTV

Trước tình huống đó, ê-kíp đã khẩn trương hồi sức tim phổi giành lại nhịp tim cho người bệnh. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục hoàn tất can thiệp, đặt stent tái thông mạch vành - xử lý triệt để nguyên nhân gây nhồi máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân được hỗ trợ thở máy trong thời gian ngắn. Chỉ sau nửa ngày, bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và hiện sức khỏe đã hồi phục.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, trong cấp cứu tim mạch, “thời gian vàng” để can thiệp là trong vòng 1-2 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng (như đau ngực dữ dội), tối đa không quá 6-12 giờ để tái thông mạch vành. Can thiệp trong khung giờ này sẽ giúp cứu sống cơ tim, giảm biến chứng và nguy cơ tử vong xuống thấp nhất.