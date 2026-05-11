Gia Lai: Hội thảo nâng cao năng lực đáp ứng phòng chống bệnh tay chân miệng

Hội thảo với mục tiêu nâng cao năng lực trong đáp ứng phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác cho cán bộ y tế trong bối cảnh dịch bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác có dấu hiệu gia tăng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Tham dự hội thảo có trên 60 đại biểu là đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh, cán bộ phụ trách y tế các xã, phường địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thông tin tình hình phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại Việt Nam và khu vực Tây Nguyên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại tỉnh và những khó khăn, giải pháp trong phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, các đại biểu được Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng; hướng dẫn giám sát và triển khai thực hiện EBS. Các đại biểu chia nhóm và thực hành điều tra xử lý ổ dịch tay chân miệng, trình bày kết quả thực hành của mỗi nhóm.

Các cán bộ, nhân viên y tế tham dự hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, tạo điều kiện để các cán bộ, nhân viên y tế cơ sở chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại tỉnh hiện nay như ý thức của một số bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Công tác giám sát dựa vào sự kiện chưa được thực hiện một cách chủ động và thường xuyên nên bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng, dễ dẫn đến những nguy cơ tiềm tàng, lây bệnh. Công tác thu mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định type gây bệnh còn hạn chế...

Qua đó, các đại biểu kiến nghị, đề xuất Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo các chỉ tiêu, hiệu quả đề ra.

Được biết, Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh xuất hiện quanh năm, bùng phát mạnh vào hai đợt từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Khi xuất hiện các triệu chứng như: Sốt, loét miệng, đau miệng, phát ban ở tay chân là các dấu hiệu nghi ngờ bệnh tay chân miệng cần điều trị sớm để ngăn biến chứng.

Cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thông tin tình hình phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại Việt Nam và khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Như Nguyện

Từ đầu năm đến nay, bệnh bùng phát và tăng mạnh tại nhiều địa phương. Riêng tại Gia Lai, từ đầu năm đến nay ghi nhận 578 ca mắc, tăng 316 ca so với cùng kỳ năm 2025; chưa ghi nhận ca bệnh tử vong tay chân miệng.