Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai: Hội thảo nâng cao năng lực đáp ứng phòng chống bệnh tay chân miệng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11-5, tại khách sạn Tre Xanh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực đáp ứng phòng chống bệnh tay chân miệng.

Hội thảo với mục tiêu nâng cao năng lực trong đáp ứng phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác cho cán bộ y tế trong bối cảnh dịch bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác có dấu hiệu gia tăng.

z7813016225092-0f9c07616cc60dcc994a1d3c11baea9d.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Tham dự hội thảo có trên 60 đại biểu là đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh, cán bộ phụ trách y tế các xã, phường địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thông tin tình hình phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại Việt Nam và khu vực Tây Nguyên. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại tỉnh và những khó khăn, giải pháp trong phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, các đại biểu được Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng; hướng dẫn giám sát và triển khai thực hiện EBS. Các đại biểu chia nhóm và thực hành điều tra xử lý ổ dịch tay chân miệng, trình bày kết quả thực hành của mỗi nhóm.

z7813016290226-7a2c9882e6e8cfae9cf9b74f516a336e.jpg
Các cán bộ, nhân viên y tế tham dự hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, tạo điều kiện để các cán bộ, nhân viên y tế cơ sở chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại tỉnh hiện nay như ý thức của một số bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Công tác giám sát dựa vào sự kiện chưa được thực hiện một cách chủ động và thường xuyên nên bỏ sót ca bệnh trong cộng đồng, dễ dẫn đến những nguy cơ tiềm tàng, lây bệnh. Công tác thu mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định type gây bệnh còn hạn chế...

Qua đó, các đại biểu kiến nghị, đề xuất Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo các chỉ tiêu, hiệu quả đề ra.

Được biết, Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh xuất hiện quanh năm, bùng phát mạnh vào hai đợt từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12. Khi xuất hiện các triệu chứng như: Sốt, loét miệng, đau miệng, phát ban ở tay chân là các dấu hiệu nghi ngờ bệnh tay chân miệng cần điều trị sớm để ngăn biến chứng.

z7813016259344-22c2438d3798590a1365e9b1cec98844.jpg
Cán bộ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên thông tin tình hình phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại Việt Nam và khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Như Nguyện

Từ đầu năm đến nay, bệnh bùng phát và tăng mạnh tại nhiều địa phương. Riêng tại Gia Lai, từ đầu năm đến nay ghi nhận 578 ca mắc, tăng 316 ca so với cùng kỳ năm 2025; chưa ghi nhận ca bệnh tử vong tay chân miệng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng

Gia Lai gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) mới gia tăng so với tuần trước đó. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 162 ca mắc SXH, tăng 12 ca và 32 ca TCM, tăng 6 ca so với tuần trước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sức khỏe

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

Những thực phẩm nào càng ăn càng nhanh già?

Dinh dưỡng

(GLO)- Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn quyết định tốc độ lão hóa của cơ thể. Một số thực phẩm quen thuộc nếu tiêu thụ thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình già hóa, khiến làn da xuống cấp và cơ thể suy giảm sớm hơn bạn nghĩ.

null