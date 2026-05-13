Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ phòng chống tai nạn thương tích cho cán bộ y tế cơ sở

(GLO)- Ngày 13-5, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách 77 trạm Y tế các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực về phòng, chống các loại hình tai nạn phổ biến như: đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, động vật cắn, ngã và bỏng…

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, các giảng viên hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ báo cáo, thống kê, giám sát yếu tố nguy cơ tại cộng đồng và cách phân tích mô hình tai nạn để xây dựng kế hoạch phòng, chống hiệu quả, sát với thực tế từng địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết thực về phòng, chống các loại hình tai nạn phổ biến. Ảnh: Như Nguyện

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ chủ động tham mưu UBND xã, phường lồng ghép nội dung phòng, chống TNTT vào các cuộc họp tổ dân phố, thôn, làng. Đồng thời, ngành Y tế sẽ tăng cường phối hợp với nhà trường để kiểm soát triệt để các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho học sinh trong mùa hè.