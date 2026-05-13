Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ phòng chống tai nạn thương tích cho cán bộ y tế cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-5, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về phòng, chống tai nạn thương tích (TNTT) cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách 77 trạm Y tế các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực về phòng, chống các loại hình tai nạn phổ biến như: đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, động vật cắn, ngã và bỏng…

z7820839928320-265970f7fce8bb580da0538ac5aaddbc.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, các giảng viên hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ báo cáo, thống kê, giám sát yếu tố nguy cơ tại cộng đồng và cách phân tích mô hình tai nạn để xây dựng kế hoạch phòng, chống hiệu quả, sát với thực tế từng địa phương.

z7820824367307-04727e9c980af5f41260b14d24de8954.jpg
Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết thực về phòng, chống các loại hình tai nạn phổ biến. Ảnh: Như Nguyện

Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ chủ động tham mưu UBND xã, phường lồng ghép nội dung phòng, chống TNTT vào các cuộc họp tổ dân phố, thôn, làng. Đồng thời, ngành Y tế sẽ tăng cường phối hợp với nhà trường để kiểm soát triệt để các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho học sinh trong mùa hè.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

Tin tức

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Sức khỏe

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nước mía không phải lựa chọn an toàn cho mọi người trong ngày nóng

Cân nhắc khi "giải nhiệt" bằng nước mía

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước mía là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong những ngày nắng nóng nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng. Với một số trường hợp, việc uống nước mía có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sức khỏe

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

null