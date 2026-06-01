Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 3.080 đơn vị máu trong tháng 6-2026

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai, trong tháng 6-2026, toàn tỉnh sẽ tổ chức 12 đợt HMTN tập trung và tiếp nhận 3.080 đơn vị máu để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Để các đợt HMTN đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị các xã, phường, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn xã, phường tích cực tham gia HMTN đạt các chỉ tiêu đề ra.

Gia Lai phấn đấu huy động trên 3.000 đơn vị máu an toàn trong tháng 6-2026. Ảnh: Như Nguyện

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế khu vực và trạm Y tế tại địa phương được chọn làm địa điểm tổ chức hiến máu cử y, bác sĩ khám sàng lọc sức khỏe cho người tham gia trước khi hiến máu, đảm bảo an toàn theo quy định.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chuẩn bị các trang - thiết bị và lực lượng y - bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phục vụ tại các địa điểm tiếp nhận máu hiến tình nguyện an toàn theo quy định.

Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tốt các đợt lấy máu đảm bảo chỉ tiêu và không để xảy ra tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong dịp hè.