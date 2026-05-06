Gia Lai chung tay sàng lọc phát hiện sớm bệnh Thalassemia

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới (8/5), Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai tăng cường các hoạt động truyền thông tập trung chủ đề: “Chung tay sàng lọc phát hiện sớm Thalassemia, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các hoạt động truyền thông được triển khai bằng nhiều hình thức, sử dụng nhiều phương tiện truyền thông để lan tỏa các thông điệp liên quan bệnh Thalassemia (bệnh tan máu bẩm sinh) đến với người dân hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

Qua truyền thông nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn về Thalassemia và tầm quan trọng của công tác phòng ngừa bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xét nghiệm tầm soát, tư vấn di truyền nhằm giảm thiểu tỷ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh Thalassemia, góp phần làm giảm gánh nặng về kinh tế, tinh thần cho gia đình và xã hội, nâng cao chất lượng dân số.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bị bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, công tác tuyên truyền nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; nguyên nhân, hệ lụy của bệnh tan máu bẩm sinh đối với cộng đồng và xã hội. Lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn đối với nam nữ thanh niên, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao. Việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ đơn thuần là thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà còn là thể hiện trách nhiệm đối với người chồng/người vợ của mình và đối với xã hội.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh.

Trên cơ sở đó, giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh; phòng tránh cho con cái trong trường hợp người bố hoặc mẹ có thể di truyền bệnh tan máu bẩm sinh, rối loạn đông máu… qua đó, nâng cao nhận thức và vận động người dân tự nguyện tham gia, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.